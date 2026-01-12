El PSOE de Pontevedra critica que se culpe a los pacientes del colapso de las Urgencias
Los socialistas acusan a las "nocivas políticas" de la Xunta en Atención Primaria
A.L.
El «colapso sanitario» de los servicios de Urgencias de los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés tienen para el PSOE local un culpable claro: «las nocivas políticas que la Xunta aplica a la Atención Primaria y con las está gestionando las olas de gripe». Los socialistas piden al gerente del área sanitaria, José Flores, que no culpe a la población, tanto por no vacunarse como por acudir a las Urgencias hospitalarias.
El portavoz municipal, Iván Puentes, y la parlamentaria Paloma Castro denuncian que «este último pico de gripe» derivó en una «situación especialmente grave», motivada «por las severas deficiencias existentes en el campo de la Atención Primaria, donde hay listas de espera de 20 días a un mes en Pontevedra y otros concellos.
