Jesús López (director del CGTD): «Las expectativas de los padres son mucho más altas que las de los niños»

Jesús López Rodríguez es el director de la mina del deporte gallego del futuro, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), en Pontevedra. Por sus manos, y por las del excelente grupo de trabajadores que lo integra, pasan más de un centenar de talentos que, en el día de mañana, aspiran a estar en el cajón más alto de un podio olímpico. Actualmente son 167 jóvenes de tecnificación, deportistas entre catorce y dieciocho años, y doce deportistas de alto rendimiento, profesionales o en vías de ello.

¿Cómo es el día a día de un deportista en el centro?

Los levantamos a las 7 de la mañana, bajan a desayunar y entran en clase a las 8 de la mañana y tienen clase hasta las 14.20 horas todos los días, los lunes también tienen por la tarde. Entrenar, entrenan por las mañanas lunes, miércoles y viernes, y por las tardes, entrenan todas las tardes de lunes a viernes. Los fines de semana, los de tecnificación los mandamos a su casa para que no pierdan el vínculo familiar y los de alto rendimiento entrenan sábado y domingo.

¿Cómo es el trabajo en el ámbito académico dentro del centro?

El centro está anexo al instituto y se accede directamente y está adscrito al IES Sánchez Cantón. La única diferencia con ellos es que el profesorado es independiente y que el horario se condiciona a las sesiones de entrenamiento. Nosotros aquí tenemos salas de estudio y seis educadores exdeportistas del CGTD que les ayudan en el estudio y en la organización del día a día. Además tienen unas preceptoras que les supervisa y le s ayuda.

¿Cómo es la compaginación entre estudios y actividad deportiva para el día adía?

Cada especialidad deportiva tiene un horario diferente. A Principio de curso con el profesorado y las preceptoras hacen un calendario para, más o menos, organizarse el horario. El primer trimestre están con este calendario, si le quedan más de dos asignaturas , tienen un estudio obligatorio con las preceptoras de la residencia.

¿Cuáles es el perfil de los deportistas que llegan al centro?

Académicamente todos son muy buenos, porque nosotros puntuamos, dentro de las bases para elegir a los deportistas, las notas académicas. Estudiar es obligatorio, el que repite curso no puede repetir la beca deportiva. Es una manera de que los niños no se dediquen solo a entrenar y dejen de estudiar. Por eso si le quedan más de dos asignaturas, los obligamos a estudiar ya en un estudio obligatorio para que ellos puedan intentar sacar esas asignaturas. El perfil medio es muy alto a nivel académico y deportivo, porque casi todos los que entran aquí son de los tres primeros de España y muchos de ellos ya cuentan con resultados internacionales.

¿En qué se diferencia el perfil del que termina llegando del que se queda pro el camino?

Aquí pocos se quedan por el camino. El índice de abandono aquí es muy bajito. Nosotros abandonamos a lo mejor uno o dos deportistas al año como mucho. Porque sobre todo no lo dejan por problemas deportivos, suelen dejar por problemas de adaptación. Es muy exigente, aquí se madruga mucho, se entrena todos los días, hay que compaginar esos estudios con el deporte y, sobre todo, no tienen vida social más allá del centro.

¿Cómo es la gestión de jóvenes con mucha proyección en edades tan complejas como la adolescencia?

Nosotros contamos con un psicólogo deportivo que colabora con todas las federaciones. Les ayuda a la mayoría de ellos a gestionar, sobre todo en la adolescencia, las emociones de no estar en casa y de gestionar la competitividad que hay aquí dentro. En la adolescencia tienen que aprender a gestionar las comparaciones con el grupo y los compañeros, en especial entre disciplinas. Por lo general lo llevan bastante bien de forma autónoma y el psicólogo solo les da pautas al respecto. En alto rendimiento no tenemos ese problema, porque ya saben a lo que están, lo que se juegan. Tienen los objetivos más claros.

¿El talento sin trabajo intensivo y disciplina es viable?

No, eso no pasa ni en el centro ni fuera del centro. Aquí entran muchos niños con el talento, que en edades tempranas puede ser determinante, pero aquí los entrenadores, sobre todo, son los que les inculcan que sin trabajo no se llega arriba. Sabemos todos que el porcentaje de llegar a la élite es muy bajo, no llega ni el 3%. El que tiene talento empieza a lo mejor entrenando menos que los demás porque cree que es mejor, pero a lo largo de los meses se da cuenta que como no siga entrenando como los demás, se queda atrás, y eso aquí lo ven rapidísimamente.

¿Qué plus le aporta el CGTD a sus deportistas sobre sus clubes de origen?

El primer plus es que a todos los entrenadores les pedimos la máxima titulación y tener, como mínimo tres años de experiencia en alto nivel. El segundo plus son las instalaciones, que sacando clubes concretos, cuentan con mejores recursos. El tercer plus es la constancia de entrenamiento y adaptación curricular de los horarios. Además, nosotros controlamos más a la alimentación y les tenemos un servicio médico que les hace un seguimiento permanente.

¿Cómo les enseñan a los deportistas a gestionar el éxito y el fracaso?

El éxito, yo creo que ni los mayores ni los pequeños lo saben gestionar. Aquí la gente no suele presumir porque todos entran ganando algo nacional o internacional. El problema que suele haber, y damos muchas charlas al respecto, es la frustración. Porque lo que intentamos igualar es las expectativas que tienen, sobre todo los padres. El mayor problema que tenemos son los padres. Las expectativas de los padres son mucho más altas que las de los niños y los propios entrenadores, y el esfuerzo que hay que hacer para conseguir ese resultado o ese éxito que quieren conseguir puede ser frustrante.

¿Qué peso tiene la suerte sobre todo el trabajo, esfuerzo y constancia?

La suerte depende, sobre todo, en los deportes técnicos, como puede ser los deportes de combate o bádminton, por los cruces. Los deportes condicionales, como triatlón, piragüismo, natación o remo, eso es trabajo. Ahí la suerte tiene poca cabida.

¿El deporte de alto nivel es sano?

El deporte de élite no es sano, no tiene nada que ver con la salud, eso lo sabemos todos. Le exige al cuerpo un esfuerzo muy elevado. Lo malo del deporte al final es que una de las cosas que más se pierde son las relaciones sociales. Es verdad que vives en una burbuja donde es entrenamiento, descanso, entrenamiento, alimentación, entrenamiento, descanso y tienes esa rutina. Cuando llegas a un muy alto nivel, el dejarlo es complicado, es lo que más le cuesta a los deportistas de alto nivel.

¿Cómo trabajan en la salud mental dentro del centro?

Nuestro psicólogo Iago trabaja día a día con los deportistas, como una sección. Viene todos los días, y lo que habla mucho con los niños y con las niñas es de cómo se sienten. Lo primero que hace siempre es preguntarles cómo se sienten, que cómo llevan el día, cómo llevan la semana, cómo se sienten ya no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Después intenta dar pautas para hacer cada día y estrategias para cuando están bajos o no se sienten muy cómodos: saber que «hoy no es mi día», «voy a bajar un poco el ritmo», «no pasa nada por fallar» o «no pasa nada porque no acabe el entrenamiento que tenía planificado». Con el tema de lesiones, lo que le hace habitualmente es intentar demostrarle que es parte de la propia competición, del propio día a día. El alto nivel es también muy lesional, por desgracia, porque es de más y más exigencia, y entonces lo tienen que vivir como un proceso natural. Es lo que él busca: que no tengan prisa, que se hagan las recuperaciones, que se hagan las pautas que se le manden y que lo tienen que tomar como un periodo más dentro de la vida deportiva.