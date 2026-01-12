El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026

Los grandes proyectos que cambiarán la vida de los pontevedreses y los vecinos de otros municipios de su área de influencia todavía no verán la luz este nuevo año 2026. El nuevo hospital Gran Montecelo, la variante de Alba, la reforma del nudo de Bomberos, el destape del río de Os Gafos, el paseo peatonal a Marín... Habrá que esperar porque, como se suele decir, las cosas de palacio van despacio, y al estar implicadas diferentes administraciones todo se complica aún más.

El Gran Montecelo será quizá el que más impacto tenga en la población, ya que el área sanitaria cubre a alrededor de 300.000 habitantes de los concellos que abarca, con Pontevedra a la cabeza.

La ampliación del hospital de referencia pontevedrés por parte de la Xunta está muy avanzada en lo que al edificio se refiere. Sin embargo, aunque el objetivo inicial de la Consellería de Sanidade era poner en servicio la parte de Medicina Nuclear en 2025, es obvio que no ha ocurrido. Después se habló de 2026, pero ahora ya no se precisa ninguna fecha. Lejos queda aquella promesa del entonces presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que en 2021, con el inicio de las obras, anunciaba que el Gran Montecelo estaría listo a finales de 2023 o principios de 2024. Van, por lo menos dos años de retraso.

El hospital único tendrá 720 camas (120 más que el actual, de los años 70) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras. Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio, mientras que el futuro del viejo Hospital Provincial sigue siendo incierto a día de hoy.

Eliminación de tráfico

Si hace ya más de dos décadas que se habló por primera vez de la necesidad de un nuevo hospital para el área sanitaria, otro tanto ocurre con la llamada variante de Alba, la circunvalación que permitirá una alternativa que elimine el tráfico de la sinuosa y estrecha PO-225, que soporta hasta 12.000 vehículos diarios.

El desbloqueo de un proyecto que iba una y otra vez a un cajón por parte de la Xunta de Galicia llegó felizmente con el nombramiento de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, natural de Pontevedra, con la que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, reconoció públicamente en más de una ocasión tener una especial buena relación. Con ella se logró el año pasado que la tramitación ambiental ya esté en marcha apenas quince días después de su presentación oficial.

Con una inversión prevista de 12 millones de euros, la nueva variante funcionará como un «bypass» que absorberá gran parte de ese tráfico, pero también de la PO-531 (con 19.200 vehículos/día) y la N-550 (18.000 vehículos/día).

El plan cuenta con el respaldo municipal y la Xunta prevé que en el primer trimestre de este año se entregue el proyecto del trazado. Después llegará la información pública del proyecto, para continuar en 2027 con la licitación de la obra. Si se cumplen las previsiones, Pontevedra y la comarca verán finalizada esta variante histórica en el horizonte de 2029.

Un vertedero molesto

En manos del Gobierno central está la famosa reforma del nudo de Bomberos, unos trabajos paralizados desde noviembre de 2024, al poco de iniciarse.

Pasaron diez años desde la aprobación del proyecto inicial, en 2015, para comenzar las obras, en julio de 2024, y con un presupuesto que duplicaba el original. Pronto se constató que el terreno se hundía a medida que avanzaban los trabajos, lo que obligó a cambiar la cimentación. Hay que recordar que en esa zona hubo en tiempos un vertedero de basura, que fue cubierto y que estaría generando el problema.

Está en estudio un proyecto alternativo, por lo que no hay fecha de reanudación de las obras ni, como es obvio, del fin de las mismas.

Una cuestión de ría y ríos

También es asunto del Gobierno central la finalización del paseo marítimo desde Mollavao hasta Os Praceres. En este caso, en 2021 Costas dio marcha atrás y descartó continuar el trazado ya inaugurado (desde la rotonda de Malvar a Mollavao) hasta Os Praceres para no invadir la lámina de agua e instalar pilotes sobre la ría en una zona que registra inundaciones cada vez que llueve con fuerza. No hay fechas ni nada concreto establecido para un tramo de 800 metros.

Completan el listado de peticiones de pontevedreses que todavía no verán la luz este año el destape del río de Os Gafos o la solución a las inundaciones en la calle Fernando Olmedo y su entorno, entre otras. Respecto a Os Gafos, el Concello de Pontevedra se fija el año 2027 para poner fin un «atentado ecológico de los años 70». El proyecto, en licitación, estará financiado por los fondos europeos.

En cuanto al problema del entorno del antiguo Estadio de la Juventud, actual CGTD, la Xunta anunció más de 2,4 millones en la creación de una zona de inundación controlada en el barrio de Valdecorvos. El Concello colaborará con fondos europeos Edil.