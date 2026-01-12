El gobierno de Marín atribuye a un error tipográfico las 1.405 horas extras de un funcionario denunciadas por el PSOE: Son 140,5

El gobierno municipal de Marín ha atribuido a un «error tipográfico» la cifra de 1.405 horas extras de un funcionario del Ayuntamiento, recogidas en un informe de Intervención, y sobre las que el grupo socialista ha exigido explicaciones.

El grupo municipal del PSOE denunció en el último pleno un «escandaloso» caso de horas extras por parte de un empleado municipal, de 1.405, aunque ahora el gobierno de María Ramallo (PP) ha aclarado que hubo un error y faltó una coma en el informe, de manera que, en realidad, fueron 140,5 horas adicionales.

El portavoz del grupo socialista, Manuel Pazos, ha denunciado que las horas extraordinarias son recurrentes «en todos los servicios», con excesos como las 650 horas extras en el departamento de Obras o casi 700 horas en el de Augas.

Así, ha señalado que «más allá» de ese error en la redacción del informe, «el problema sigue encima de la mesa». Al respecto, ha subrayado que, al margen de que ese trabajador haya hecho 140,5 horas extras en lugar de 1.405, hay empleados municipales «que han hecho 552, 651 ó 692 horas a lo largo del año 2025».

Por ello, se ha reafirmado en su denuncia de que «existe un descontrol total sobre las horas extras y sobre lo que sucede en los servicios municipales por parte del gobierno local».

El portavoz socialista ha recordado que el presupuesto local preveía un gasto de 188.000 euros para horas extraordinarias en 2025, y finalmente la partida se elevó a 271.000 euros.

Por su parte, el gobierno municipal de Marín ha emitido este lunes un comunicado en el que aclara que, en el caso concreto del trabajador con 1.405 horas registradas, ha habido un «error tipográfico» en el informe de Intervención. En realidad, ha explicado, el número de horas adicionales fue de 140,5, y como tal fueron remuneradas.

«Esto es todo lo que hay, y forma parte de una normalidad, dentro del desempeño de las labores de las brigadas municipales, cuyo trabajo es esencial en la prestación de servicios públicos, donde la presencialidad y disponibilidad son inherentes a la naturaleza del trabajo», ha señalado en el comunicado.

Así, ha recordado que los trabajadores como enterradores, peones y oficiales de las brigadas, así como de la Policía Local pasan una relación de horas extras mensuales «que responden a imprevistos, mayores cargas de trabajo por festividades y eventos, bajas repentinas...», y ha agradecido la «implicación» de estos empleados públicos.