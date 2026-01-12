Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto del pianista David Khrikuli hoy en Pontevedra

R. P.

Pontevedra

La Sociedad Filarmónica de Pontevedra ofrece hoy lunes, a las 20.30 horas, un concierto del pianista David Khrikuli, artista que ha logrado numerosos éxitos en países como Georgia, Rusia, Países Bajos, Dinamarca, China, Estados Unidos... Ofrecerá un programa dedicado íntegramente a Chopin, con los cuatro Scherzos, los 24 Preludios, op.28, y la Polonesa-Fantasía, op.61.

