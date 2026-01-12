El Concello sortea 10 entradas dobles para vivir en primer plano los Feroz en Pontevedra

Ya falta menos para que llegue uno de los momentos más esperados del año por los amantes del audiovisual: los Premios Feroz 2026. La concelleira de Grandes Eventos, Anabel Gulías, ha anunciado las principales novedades que llegarán para la jornada del 23 de enero. Visto el buen recibimiento y el valor que aporta la vecindad pontevedresa al evento, desde el Concello sortearán diez entradas dobles «a modo de guiño para que la ciudad siga estando presente», apunta.

El sorteo se llevará a cabo este jueves en el Teatro Principal. Las puertas se abrirán a las 16.00 horas para que el certamen dé comienzo una hora después ante notario con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, haciendo de «niño de San Idelfonso», adelantó Gulías. Tan solo podrán optar a las entradas los empadronados en Pontevedra que, en caso de ser menores, deberán asistir acompañados por un adulto. Los tickets son nominales y deben ser presentados el día de la gala para acceder al exclusivo recinto. El Principal cuenta con un aforo cercano a las 400 personas, pero «estamos estudiando opciones por si fuera necesario ampliarlo», comenta.

Aquellos que no sean agraciados por el sorteo tendrán una nueva opción para vivir «un poquito más de cerca» los Feroz 2026. La Oficina de Turismo repartirá 900 plazas para presenciar la retransmisión en el auditorio del Pazo de Cultura, por el que pasarán a saludar algunas personalidades invitadas, «como lo hicieron el año pasado Ander Puig, Jorge Ponce, Eduard Fernández u Omar Ayuso, entre otros», recordó Gulías, añadiendo que «los primeros en entrar llenarán el auditorio y el resto lo harán en el salón de actos».

El reparto se realizará desde este sábadode forma íntegra en la caseta y solamente se podrán solicitar dos por persona. El horario para recogerlas será el habitual: de lunes a sábado, de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Una de las novedades para la edición de este año será el cambio de orientación de la alfombra roja. Durante la celebración del curso pasado, la alfombra se presentó paralela al recinto, mientras que este año «lo hará de forma perpendicular al mismo», informa Gulías, asegurando que «así podrán acercarse a presenciar la llegada de las celebridades más personas». Esta modificación precisará algún cambio a mayores en el plan de tráfico, que será comunicado en los próximos días.