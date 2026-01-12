Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una charla cierra la exposición «Do final e do comezo»

Un momento del coloquio de ayer en el Pazo da Cultura. | Rafa Vázquez

A.L.

Pontevedra

La charla «Comezos, encontros e desencontros» puso ayer el punto y final a la exposición «Do final e do comezo», que durante un mes reunió las creaciones de 25 nuevos tituladas y titulados de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra en el marco de sus trabajos de fin de grado (TFG).

En el coloquio tomaron parte Clara R. Cordeiro, Manuel Sendón, Sarao Galery y Suso Fandiño, que conversaron sobre el sector cultural y su futuro.

Por su parte, en la muestra este año participaron Alba Pino, Aldara Rodríguez, Ana Allegue, Andrea Pin, Ángela Estévez, Cristina Insua, Fabiola Quintela, Francisco Miranda, Héctor Pousa, Iñigo Barreiro, Isis Huerga, Jimena Rodríguez, Julia Busto, Lucía Ladero, Lucía Leirós, Lucía Villar, María Rodríguez, Nerea Malvar, Noela Pazos, Paula Díaz, Sara García, Sara González, Saray Martín, Silvia Varela ySofía Veiga.

