El BNG renueva su grupo municipal en Ponte Caldelas
Fernando Malvar y Xosé Manuel Cal sustituyen a Sol Seoane y Xabier Lourenzo
R. P.
Los dos actuales concejales del BNG en Ponte Caldelas, Sol Seoane y Xabier Lourenzo, dejarán sus puestos en el Concello "por motivos personales", según informa la propia formación, que añade que sus puestos serán ocupados en el próximo pleno por Fernando Malvar y Xosé Manuel Cal.
El BNG indica que "su trabajo pondrá el foco en la necesidad de creación de vivienda pública, mejora de los servicios sociales y en la mayor participación con el tejido asociativo, al tiempo que priorizarán y pondrán en primero plano el rural y la demanda de una red de saneamiento para todo el municipio".
La asamblea local "agradece el compromiso y el trabajo desarrollado por Sol Seoane y Xabier Lourenzo en estos últimos años".
Fernando Malvar es docente, activista del movimiento ecologista, presidente de la comunidad energética de Buchabade e integrante de la directiva de la Comunidad de Montes y de Aguas de Buchabade
Xosé Manuel Cal es presidente de la Mancomunidad de Montes de Ponte Caldelas, president de las comunidades de montes y aguas de Chaín y trabajador de la hostelería.
