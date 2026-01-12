Barro prepara su nueva pista de «pumptrack» en Outeiro

Barro comenzará a construir un circuito de «pumptrack» tras la aprobación del proyecto en Xunta de Goberno. Con un presupuesto de 96.000 euros, financiado por el Plan extraordinario de infraestructuras deportivas de la Diputación de Pontevedra, se ubicará en Outeiro, en la parcela anexa a la piscina municipal.

Esta pista deportiva incluirá diferentes curvas, rampas y resaltos a lo largo de todo el circuito. Las instalaciones permiten el acceso con diferentes medios como monopatines, patinetes o bicicletas.

Estas pensado para todas las edades, pero «especialmente para los pequeños del municipio», informan desde el Concello de Barro. Así, el gobierno local continúa apostando fuerte por el fomento de la actividad física y la práctica de nuevos deportes, promoviendo hábitos de vida saludables.