Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha reitera su preocupación sobre el impacto de las ciberestafas, muy especialmente, entre el segmento de mayor edad de la población. Losada invita a ser muy prudentes y a desconfiar sistemáticamente de los ganchos que llegan a través del teléfono móvil a las personas mayores. Lo hace tras una nueva estafa, ocurrida en Sanxenxo, donde la víctima perdió 20.000 euros con el timo denominado como el «aviso del banco».

El subedlegado alerta de que este tipo de estafas, que se apoyan en el acceso a la tecnología, supusieron ya el 27% sobre el total de los delitos registrados en el año 2024 en la provincia.

El último afectado hasta ahora es un septuagenario, vecino de Sanxenxo, que la pasada semana fue víctima de una variante del «phishing», denominada «smishing», y que consiste en el envío de un SMS gancho que suele informar sobre una incidencia con la cuenta bancaria, un paquete no recibido o la obtención de un premio.

En esta ocasión, el vecino de Sanxenxo recibió en su teléfono móvil un mensaje en el que se identificaba como emisor a una entidad bancaria. El mensaje alertaba de una compra no autorizada por una cantidad relevante. Los estafadores invitaban a llamar a un número móvil para resolver la incidencia.

La víctima fue atendida por otro hombre que se presentó como trabajador de la entidad bancaria y que, con la excusa de comprobar la identidad del cliente, le pidió, en primer lugar sus datos personales identificativos hasta reclamar, a continuación, la numeración de sus tarjetas de crédito y débito, así como de las cuentas.

Además le pidió que entrara en la aplicación bancaria y que siguiera las instrucciones que le fue dando, lo que resultó en la consumación de una estafa por un importe próximo a los 20.000 euros. La Guardia Civil está investigando los hechos.

Abel Losada reitera, por tanto, un mensaje de máxima precaución y considera necesario advertir de este modus operandi e invita a desconfiar de los SMS, WhatsApps o llamadas telefónicas de personas desconocidas.

Además, recomienda, especialmente a las personas mayores que tengan en cuenta que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de marcas muy conocidas para enviar este tipo de mensajes o llamadas. Los mensajes suelen ser alarmistas para provocar la reacción de devolver la llamada o descargar un fichero.

A veces también se redirige al usuario la una web falsa, que imita a la de la empresa suplantada. Finalmente, insiste en que nunca se deben proporcionar ni nuestros datos ni de los servicios o productos financieros que estén contratados.