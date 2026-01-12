El 65% de los mayores de 60 años del área sanitaria se vacunó contra la gripe
El mayor porcentaje correspondió, como es habitual, a los de 80 o más años, con un 80% de vacunados
La mitad de los niños de hasta 11 años también recibió esta protección contra el virus
La campaña de vacunación contra la gripe ha concluido en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés con un 64,85% de vacunados entre aquellas personas de más de 60 años, así como un 50,12% de los niños de seis meses a 11 años. Aquellos que todavía no haya recibido este suero, todavía pueden hacerlo mientras queden existencias y solicitando cita de enfermería en su centro de salud, según explica la Consellería de Sanidade.
La cobertura más elevada se consiguió, como es habitual, entre las personas de más de 80 años, por su carácter más vulnerable frente al virus. En esta campaña que acaba de concluir han sido un 80,80% en Pontevedra y O Salnés. Les siguen de cerca los que tienen entre 70 y 79 años, con un 69,82%. En cuanto a los de 60 a 69 años, fueron los menos: un 51,75%.
Entre el personal sanitario, se vacunó un 69,20%, mientras que entre las mujeres embarazadas fue un 47,14%.
En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, la cobertura fue menor en todas las categorías en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Entre los mayores de 80 años fue del 64,38%, entre los sanitarios de un 32,34% y entre las mujeres embarazadas de tan solo el 11,36%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- El actual PXOM seguirá vigente porque permite construir 20.000 viviendas nuevas en Pontevedra