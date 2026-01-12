El 65% de los mayores de 60 años del área sanitaria se vacunó contra la gripe

La campaña de vacunación contra la gripe ha concluido en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés con un 64,85% de vacunados entre aquellas personas de más de 60 años, así como un 50,12% de los niños de seis meses a 11 años. Aquellos que todavía no haya recibido este suero, todavía pueden hacerlo mientras queden existencias y solicitando cita de enfermería en su centro de salud, según explica la Consellería de Sanidade.

La cobertura más elevada se consiguió, como es habitual, entre las personas de más de 80 años, por su carácter más vulnerable frente al virus. En esta campaña que acaba de concluir han sido un 80,80% en Pontevedra y O Salnés. Les siguen de cerca los que tienen entre 70 y 79 años, con un 69,82%. En cuanto a los de 60 a 69 años, fueron los menos: un 51,75%.

Entre el personal sanitario, se vacunó un 69,20%, mientras que entre las mujeres embarazadas fue un 47,14%.

En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, la cobertura fue menor en todas las categorías en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Entre los mayores de 80 años fue del 64,38%, entre los sanitarios de un 32,34% y entre las mujeres embarazadas de tan solo el 11,36%.