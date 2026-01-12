200.000 euros de ayuda para renovar las pistas de plaza de España

El Concello de Marín está inmerso en la renovación y puesta en valor de toda la parcela de la plaza de España, donde ya se ha levantado recientemente el nuevo auditorio, se mejoró la acera anexa a la Escuela Naval y se está humanizando el entorno de la dársena portuaria, recién recuperada para conectarla de forma definitiva con el paseo Alcalde Blanco.

Con estas actuaciones «se gana espacio de disfrute para la ciudadanía en una zona que estaba desaprovechada y que hasta ahora se usaba casi exclusivamente como aparcamiento, sin desarrollar sus potencialidades», argumentan desde el Concello.

El siguiente paso serán las pistas deportivas. Son unas instalaciones muy utilizadas por la juventud de Marín y, «debido al uso intensivo y al paso del tiempo, presentan un notable deterioro y un estado deficiente», reconocen desde el gobierno.

Por ello, la Xunta de Goberno aprobó solicitar a la Diputación de Pontevedra, a través del Plan de Infraestructuras Deportivas, su renovación para dotar a Marín de una pista «moderna, segura, con materiales duraderos e integrada en el entorno».

Desde el Concello de Marín anuncian que está previsto pedir una ayuda de más de 200.000 euros para llevar a cabo la totalidad del proyecto y continuar con la transformación del corazón urbano de la ciudad.