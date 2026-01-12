200.000 euros de ayuda para renovar las pistas de plaza de España
El Concello de Marín solicitará el plan de financiación a la institución provincial
H.D.
El Concello de Marín está inmerso en la renovación y puesta en valor de toda la parcela de la plaza de España, donde ya se ha levantado recientemente el nuevo auditorio, se mejoró la acera anexa a la Escuela Naval y se está humanizando el entorno de la dársena portuaria, recién recuperada para conectarla de forma definitiva con el paseo Alcalde Blanco.
Con estas actuaciones «se gana espacio de disfrute para la ciudadanía en una zona que estaba desaprovechada y que hasta ahora se usaba casi exclusivamente como aparcamiento, sin desarrollar sus potencialidades», argumentan desde el Concello.
El siguiente paso serán las pistas deportivas. Son unas instalaciones muy utilizadas por la juventud de Marín y, «debido al uso intensivo y al paso del tiempo, presentan un notable deterioro y un estado deficiente», reconocen desde el gobierno.
Por ello, la Xunta de Goberno aprobó solicitar a la Diputación de Pontevedra, a través del Plan de Infraestructuras Deportivas, su renovación para dotar a Marín de una pista «moderna, segura, con materiales duraderos e integrada en el entorno».
Desde el Concello de Marín anuncian que está previsto pedir una ayuda de más de 200.000 euros para llevar a cabo la totalidad del proyecto y continuar con la transformación del corazón urbano de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- El actual PXOM seguirá vigente porque permite construir 20.000 viviendas nuevas en Pontevedra