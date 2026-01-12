19 finales para alcanzar la gloria

El Pontevedra continúa sumido en el sueño del que esperan no despertar hasta que termine la temporada. Tras cerrar la primera vuelta de su regreso a la categoría de bronce del fútbol español con una contundente victoria ante el Avilés por 0-3, el conjunto granate aspira a terminar el curso en puestos de play-off de ascenso a la Segunda División.

A pesar de que los de Rubén Domínguez despidieron el primer tramo de competición en la tercera plaza, tan solo por detrás de un inconmensurable Tenerife y un muy buen Celta Fortuna, el inicio de liga no fue para nada sencillo.

De los primeros catorce encuentros, el Pontevedra solo fue capaz de sumar los tres puntos en cuatro de ellos. No obstante, tan solo perdió otros cuatro, afianzándose a los empates como su resultado más frecuente (6).

Sin embargo, el sprint final de la primera vuelta ha postulado a los lerezanos como uno de los grandes equipos de la categoría. Cinco victorias seguidas han propiciado que los de Pasarón terminen la primera fase con 33 puntos, lejos de los 44 del líder, el Tenerife, pero a tan solo un paso del Fortuna, que suma 36.

El triunfo en Balaídos marco un antes y después. / Marta G. Brea

De cara a la segunda parte de la campaña, el Pontevedra afronta 19 finales para poder terminar la temporada entre los cinco primeros, lo que le otorgaría una plaza para disputar los play-off de ascenso a Segunda División.

No será una tarea sencilla y las cosas se complicarán, sobre todo en el último mes de competición. El cuadro del Lérez se enfrentará en las últimas cinco jornadas a casi todos los rivales que pelean actualmente en lo alto de la tabla.

Los filiales de Celta y Athletic visitarán el feudo granate, mientras que los de Domínguez viajarán a Ferrol y Tenerife, para despedir el año en casa ante el Avilés. Estos últimos duelos dictarán sentencia y depararán el futuro del club en junio, cuando se disputarían las hipotéticas eliminatorias para ascender un nuevo escalón en el panorama nacional.

Todavía queda mucho por delante, con más de medio mes de mercado invernal y con cientos de posibilidades abiertas de cara a lo que sucederá en los próximos cuatro meses de competición.

Lo que está claro es que, si el Pontevedra logra mantener esta competitividad que ha mostrado en los últimos partidos, demostrando que el espíritu del «Hai que roelo» está más vivo que nunca, dará que hablar sobre cuál será su categoría el próximo curso.