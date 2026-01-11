Vuelven los Domingos do Principal

El estreno de los Domingos do Principal 2026 ha vuelto a revalidar el éxito de este propuesta cultural del Concello de Pontevedra, con un nuevo lleno del teatro.

Son cuatro las piezas del programa para estos dos primeros meses del año. Abrió el telón este domingo «Molto Barroco», de Píscore, una reivindicación de las composiciones musicales barrocas desde el teatro. Con esta entrega se hace llegar al público familiar, y en especial a los niños, la música clásica, a la que no siempre tienen acceso en la sociedad actual.

Con las peripecias del rey y su encargo de una pieza original para la petición de mano de su prometida, las carcajadas no faltaron con esta comedia musical.

El Teatro Principal se llenó para la representación. | Rafa Vázquez

Danza con payasos

La próxima cita será el domingo 18 de enero, con «Coa cabeza nas nuebes», de la compañía Söa. En este espectáculo de danza se cuenta la vida de dos personajes, uno de ellos ahogado por el trabajo que intenta sobrevivir bajo un montón de papeles mientras las tareas se le van acumulando. Su compañera, en vez de echarle una mano, lo interrumpe constantemente y solo piensa en jugar. Entre ambos se desata una divertida batalla llena de humor y acrobacias donde se comparan dos visiones de la vida.

Con una duración de 45 minutos está recomendada para niños a partir de los seis años.

«Bulebule», de Os Náufragos, llega el 25 de enero. Candela es una chica que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), una condición por la que la llaman Bulebule. A ella le encanta el mar y sueña con ser la patrona de un barco que ella misma quiere construir. Es una hermosa obra que explora los caminos de la igualdad, destacando el esfuerzo de las mujeres por derribar las barreras que les impiden acceder la determinadas profesiones. La edad recomendada es a partir d elos cuatro años.

Por último, «Camino a la escuela», de la compañía catalana Campi Qui Pugui, ofrecerá una obra nominada a los premios Max y ganadora de varios galardones teatrales. La pieza traspasa las barreras de los idiomas a través de tres hermanos que tienen que llegar a la escuela. Para niños a partir de cinco años.

Todas las obras se representan a las 12 y 18.30 horas.