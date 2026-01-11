La UNED cierra 2025 con 480 actividades y más de 45.000 participantes

La UNED Pontevedra afronta este nuevo año 2026 con una clara vocación de crecimiento y consolidación con el objetivo de superar las cifras récord de actividades y participación ciudadana registradas durante el pasado curso académico, en el que se desarrollaron más de 480 propuestas de Extensión Universitaria con «una respuesta sin precedentes por parte de la sociedad cifrada en más de 45.000 personas participantes de 130 países».

Tras un año especialmente intenso y exitoso, la UNED Pontevedra refuerza su compromiso con la formación permanente, la cultura y la transferencia de conocimiento, apostando por una programación de Extensión Universitaria aún más amplia, diversa y accesible. En la actualidad, la oferta formativa supera ya las 400 actividades, abiertas a toda la ciudadanía y disponibles para su consulta en la web www.unedpontevedra.es, con el objetivo de seguir ampliándose a lo largo del curso.

«La Extensión Universitaria es una de las grandes señas de identidad de UNED Pontevedra: una universidad abierta, cercana y comprometida, que conecta el conocimiento académico con la realidad cotidiana y con los intereses reales de la ciudadanía, con una clara vocación de crecimiento y proyección», señala Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria de la UNED, que invita a la ciudadanía a participar en su amplio programa formativo.