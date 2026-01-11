«Sanxenxo no Foco» ofrece tres propuestas culturales
El programa incluye un especáculo de pompas de jabón, una obra de teatro y un recital lírico
El Auditorio Emilia Pardo Bazán retoma, por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, el programa «Sanxenxo no foco» con tres propuestas culturales para este mes de enero. El objetivo que persigue la Concellería de Cultura e Eventos, dirigida por Elena Torres, es ofrecer una propuesta enriquecedora y accesible para todos los públicos, a través de eventos artísticos de calidad que incluyan música, teatro, danza, cine y actividades educativas.
La programación arranca el próximo sábado, 17 de enero, a las 18 horas, con «Os fabulosos cleaners», un espectáculo de pompas de jabón para todos los públicos. Entradas a la venta por 5 euros en Ataquilla.com.
El sábado 24 de enero, Charo López, llega al Auditorio de Sanxenxo con el recital de lírica y poesía «Verso a verso» junto a Luis Santana y el Maestro Victor Carbajo. Las entradas están a la venta en Ataquilla a 12 euros.
La obra de teatro «Bernarda» pondrá el broche de oro a la programación del mes de enero, el día 31 de enero, a las 20.30 horas. La historia con texto original de Jose Prieto está ambientada en un pequeño pueblo de Galicia en 1975, cuando Bernarda se queda viuda el mismo día de la muerte del dictador Francisco Franco. Las entradas están a la venta por 5 euros en Ataquilla.com.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- Los Premios Feroz reivindican la figura de la mujer en el audiovisual gallego