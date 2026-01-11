«Sanxenxo no Foco» ofrece tres propuestas culturales

El Auditorio Emilia Pardo Bazán retoma, por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, el programa «Sanxenxo no foco» con tres propuestas culturales para este mes de enero. El objetivo que persigue la Concellería de Cultura e Eventos, dirigida por Elena Torres, es ofrecer una propuesta enriquecedora y accesible para todos los públicos, a través de eventos artísticos de calidad que incluyan música, teatro, danza, cine y actividades educativas.

La programación arranca el próximo sábado, 17 de enero, a las 18 horas, con «Os fabulosos cleaners», un espectáculo de pompas de jabón para todos los públicos. Entradas a la venta por 5 euros en Ataquilla.com.

El sábado 24 de enero, Charo López, llega al Auditorio de Sanxenxo con el recital de lírica y poesía «Verso a verso» junto a Luis Santana y el Maestro Victor Carbajo. Las entradas están a la venta en Ataquilla a 12 euros.

La obra de teatro «Bernarda» pondrá el broche de oro a la programación del mes de enero, el día 31 de enero, a las 20.30 horas. La historia con texto original de Jose Prieto está ambientada en un pequeño pueblo de Galicia en 1975, cuando Bernarda se queda viuda el mismo día de la muerte del dictador Francisco Franco. Las entradas están a la venta por 5 euros en Ataquilla.com.