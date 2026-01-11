El PP de Cuntis reclama mejoras en el Campo de Fútbol de A Ran
El grupo municipal del PP de Cuntis ha reclamado al gobierno socialista, por segunda vez en las últimas semanas, la mejora integral del Campo de Fútbol de A Ran y de las demás instalaciones deportivas del concello, ya que considera que su mantenimiento debe ser una prioridad antes de emprender nuevas equipaciones.
«Estamos a favor de que Cuntis tenga un gimnasio público, pero antes de eso creemos que el dinero de la Diputación para el área de Deportes debe destinarse a arreglar los recintos que ya tenemos, que están en malas condiciones tras bastantes años de abandono», asegura la portavoz popular, Isabel Couselo.
En este sentido, recordó que el césped artificial del estadio agotó su vida útil hace tiempo y «está ocasionando lesiones entre los jugadores».
