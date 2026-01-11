Portas incorpora una plataforma para tareas medioambientales

El Concello de Portas cuenta desde hace unos días con un vehículo con plataforma elevadora que se destinará a tareas mediombientales en el municipio. De segunda mano, su compra ha sido posible gracias a una ayuda de la Xunta de 32.000 euros.

Esta aportación económica se enmarca dentro de la línea competitiva del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) y permitirá al ayuntamiento mejorar sus labores de control y limpieza medioambientales.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, acompañado por el alcalde de Portas, Ricardo Martínez, comprobó el buen estado del vehículo y destacó la importancia de «mantener una colaboración estrecha entre administraciones para facilitar el trabajo de los ayuntamientos en aquellos ámbitos donde más lo necesitan». Además, Reguera aprovechó para destacar el «gran compromiso de la Xunta con el cuidado del medio ambiente».

Esta línea de ayudas ha beneficiado ya a cerca de 14 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra por un valor próximo a los 450.000 euros.

El FCA fue creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del entorno, así como del reequilibrio territorial. Las acciones subvencionables incluyen las inversiones y costes de funcionamiento de los servicios municipales dedicados a la protección del medio.

Entre los objetivos que deben perseguir figuran la conservación de la biodiversidad, el fomento del conocimiento y de la utilización recreativa y didáctica de los recursos naturales y la recuperación del medio natural degradado o contaminado. También deben impulsar la eficiencia y el uso sostenible de las energías renovables.