Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Poio triplica sus bodas civiles respecto a 2024

Uno de los casamientos oficiados por Ángel Moldes. | |

Uno de los casamientos oficiados por Ángel Moldes. | |

H.D.

Poio

Las bodas civiles de Poio triplicaron las cifras del 2024, sumando 69 casamientos. El 90% fueron oficiadas por el propio alcalde, Ángel Moldes, la mayoría de ellas en el salón de plenos del Concello, aunque también se celebraron en el Casal Ferrerirós o en el Pazob Besada, entre otros establecimientos repartidos por el municipio.

La mayor concentración de celebraciones se dio en el segundo semestre, siendo septiembre y octubre los meses más prolíficos del año, oficiándose trece bodas en cada uno de ellos.

Los días más comunes para llevar a cabo estos actos continúan siendo los viernes y sábados, incluyendo, en ocasiones, hasta tres el mismo día. Hasta junio de este año, ya se han programado catorce ceremonias en el Concello de Poio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents