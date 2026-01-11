Poio triplica sus bodas civiles respecto a 2024
H.D.
Las bodas civiles de Poio triplicaron las cifras del 2024, sumando 69 casamientos. El 90% fueron oficiadas por el propio alcalde, Ángel Moldes, la mayoría de ellas en el salón de plenos del Concello, aunque también se celebraron en el Casal Ferrerirós o en el Pazob Besada, entre otros establecimientos repartidos por el municipio.
La mayor concentración de celebraciones se dio en el segundo semestre, siendo septiembre y octubre los meses más prolíficos del año, oficiándose trece bodas en cada uno de ellos.
Los días más comunes para llevar a cabo estos actos continúan siendo los viernes y sábados, incluyendo, en ocasiones, hasta tres el mismo día. Hasta junio de este año, ya se han programado catorce ceremonias en el Concello de Poio.
