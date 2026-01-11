El nuevo entorno de la dársena portuaria de Marín toma forma

Tras el parón de las empresas por Navidad, esta semana se retomaron los trabajos de ejecución de la humanización del entorno de la dársena portuaria de Marín, que permitirá crear un paseo continuo, seguro y verde desde Praza de España hasta el Paseo Alcalde Blanco.

Más verde, bancos y mobiliario para descansar y disfrutar del entorno marítimo se irán colocando una vez sea posible realizar el hormigonado. La actuación se completará con la colocación de unas letras corpóreas de Marín.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, celebró el avance de los trabajes, «una apuesta firme».