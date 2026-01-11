Mejora de seguridad para los peatones y ciclistas en Moraña

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas da el empujón definitivo a un nuevo proyecto con el que mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en una de las carreteras más transitadas del Ayuntamiento de Moraña.

Está previsto que mañana, el Consello da Xunta apruebe provisionalmente esta actuación y el correspondiente proceso de exposición pública.

Se llevará a cabo durante un mes, tratando con ello de recoger las alegaciones o sugerencias que se estimen oportunas y puedan formularse en lugares como Alenda y A Espedregueira, que son, precisamente, los puntos a unir con esta nueva senda mixta.

La intersección con la carretera provincial EP-0018 (Xeve–Amil–A Espedregueira), ayer. / Rafa Vázquez

Un trazado en cuya mejora y expropiación de una treintena de terrenos está previsto invertir 380.000 euros, con el propósito de dar continuidad a otras actuaciones llevadas a cabo con anterioridad a lo largo de la citada carretera PO-221 y otras vía del municipio morañés.

Alberto Núñez Feijóo

El beneficiado en esta ocasión es un vial de algo más de 4 kilómetros de longitud que fue puesto en marcha en 2012, siendo entonces presidente de la Xunta el ahora líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Una infraestructura en la que se invirtieron entonces más de 7 millones de euros y que, como se dijo en aquel momento, se había convertido en «una importante demandada por los vecinos».

Lo que hace ahora el gobierno del también conservador Alfonso Rueda es seguir mejorando una carretera que «acerca a los vecinos» de los Concellos de Caldas de Reis y Moraña, de ahí que la actuación esté pensada, precisamente, para esos ciudadanos, tanto si se desplazan a pie como si circulan por la zona en bicicleta.

Ellos son los beneficiarios directos de esta nueva propuesta de la Consellería de Infraestruturas, cuya tramitación espera completar la Xunta en este primer trimestre del año.

La aprobación definitiva del proyecto, la convocatoria del levantamiento de actas previas de ocupación o expropiación y la licitación y adjudicación de las obras son los pasos a dar en este arranque de 2026, para, de inmediato, comenzar unos trabajos para los que se estima un plazo de ejecución de nueve meses.

La actuación en la PO-221 busca la seguridad de peatones y ciclistas. / Rafa Vázquez

Este mismo año

Esto es tanto como decir que este mismo año o, como muy tarde, a principios de 2027, los vecinos y visitantes del Concello de Moraña van a poder transitar con mayor seguridad y comodidad por la PO-221.

Más concretamente, por el tramo comprendido entre el núcleo de Alende –en el punto kilométrico 6+260 de la citada carretera– y la intersección con la carretera provincial EP-0018 (Xeve–Amil–A Espedregueira), ya a la altura del núcleo de A Espedregueira, en el kilómetro 6+800.

Margen derecho

Así lo confirman en la Consellería que dirige María Martínez Allegue, donde detallan que la senda a ejecutar se traza por el margen derecho de la PO-221.

En ese tramo de 540 metros a mejorar, propiciando «una circulación confortable para peatones y ciclistas», la senda mixta dispondrá de un ancho de 2,02 metros.

La propuesta de Infraestruturas. / FdV

Su creación será aprovechada para renovar la red de alcantarillado, al tiempo que se creará una zanja de seguridad entre los puntos kilométricos 6+360 y 6+700, «aprovechando el espacio existente entre la senda y el límite de la plataforma de rodadura actual de la PO-221».

Una zanja que «servirá para absorber el ancho de la futura ampliación de la plataforma de esta vía autonómica», resaltan en la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El mismo departamento en el que hacen hincapié en que tanto la ejecución de la obra propiamente dicha como el abono de los 28 predios que es necesario expropiar se financiarán con fondos íntegramente autonómicos.

Todo ello para «seguir mejorando las comunicaciones en los municipios y favorecer una movilidad más cómoda, confortable y segura en una Galicia cada vez más y mejor conectada», apuntan desde el Gobierno de Rueda a través de la Consellería que dirige María Martínez Allegue.