Los lectores más ávidos reciben su diploma en la biblioteca pública
Los lectores más aplicados recibieron ayer en la Biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra sus diplomas por haber sido los más activos a nivel de préstamos durante el pasado año 2025.
De este modo, la biblioteca pública pontevedresa celebró ayer el Días das Persoas Usuarias, que en realidad tiene lugar el 11 de enero, pero que este año cuadró en domingo.
Previamente a este nombramiento de los socios de honor, que recibieron un lote de libros de regalo, tuvo lugar una actividad de dinamización teatral, expresión corporal y juego, dirigida a niños.
Desde la biblioteca se recuerda, además, que su próxima propuesta es «Contos para bebés», con Bea Campos, el viernes 16 de enero a las 18 horas. Es necesaria inscripción previa.
