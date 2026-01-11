La industria, con un 56%, crece diez puntos más que los servicios en la comarca en una década
El Producto Interior Bruto total es de 3.341 millones de euros, casi mil más que diez años atrás
El funcionariado es el que mayor peso tiene en Pontevedra y su área de influencia, aportando uno de cada tres euros del PIB
La industria es el sector que más ha crecido en la última década en la comarca de Pontevedra, con un 56% más, mientras que los servicios, que siguen siendo el sector con más peso, experimentaron un incremento diez puntos menor, pero con un también importante 45%.
Son los últimos datos referidos al Producto Interior Bruto de las diferentes áreas de influencia gallegas publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que se centra en las cifras del año 2023, el último analizado en este caso.
Según este informe oficial, en el caso de la comarca pontevedresa el PIB total fue en 2023 de casi 3.341 millones de euros, un 42% más que diez años antes, cuando había sido de 2.352 millones.
Las cantidades aportadas por cada uno de los sectores fue muy diferente, y de hecho entre unos y otros hay importantes brechas.
De este modo, el sector servicios sigue siendo el que más valor monetario aporta a la economía comarcal, con 2.402 millones de euros. Esto supone 749 millones más que una década antes y, en términos absolutos, el mayor crecimiento. Pero no así en lo que se refiere al carácter porcentual de la subida, ya que es del 45%.
En este último aspecto le supera la industria, con un 56% más, al pasar de 217 millones de euros a 339, es decir, 122 millones de euros más en diez años.
Desgranando los dos sectores por actividades concretas, destaca que, en el caso de la industria la que más se disparó fue la extractiva y el resto de industria manufacturera, con un 150% más que hace una década. Es decir, que se pasó de 60 millones de euros a 151.
Le sigue, muy de lejos, el 60% que creció la energía, el suministro de agua y la gestión de residuos en la comarca de Pontevedra, con 73 millones de euros en 2023 y diez años antes, 45 millones.
Por último, el apartado de industria agroalimentaria, madera, papel y muebles creció un 3,7%, ya que pasó a nivel comarcal de 11 millones de euros a 115 millones.
Peso del sector público
En cuanto al análisis del sector servicios, son las actividades de información, financieras, inmobiliarias y de servicios a empresas las que experimentan un mayor despegue, con más de un 55% más en diez años. La última cifra oficial habla de cerca de 729 millones de euros, frente a los 468 anteriores.
El segundo lugar es para la categoría de comercio, transporte y hostelería, con 634 millones de euros, o lo que es lo mismo, 207 más que hace un año (48% al alza).
En cualquier caso, hay que destacar el gran peso que tiene el funcionariado en el área de influencia de la capital de las Rías Baixas. Según el IGE, en la comarca supone 1.038 millones de euros del PIB, y han sido 281 más que hace una década, en porcentaje un 37% más.
En cuanto a la construcción y el sector primario, creció más este último, aunque sus cifras globales son las más bajas de la comarca. En 2023 aportó 32 millones de euros al PIB, al aumentar un 26% en diez años.
Por su parte, la construcción supuso 231 millones de euros, 15 más que una década atrás, lo que representa un incremento del 7%, el más bajo de todos los sectores analizados.
Grandes ciudades
Para entender mejor las cifras del PIB comarcal, no hay que obviar las del municipio de referencia, Pontevedra. Según el IGE, su Producto Interior Bruto fue de casi 2.469 millones de euros en el año analizado (2023), un 36% más.
La provincia pontevedresa rondó los 25.100 millones de euros de PIB, con Vigo a la cabeza, con 9.760 millones de euros, seguida de A Coruña, con 9.451 millones, y Santiago de Compostela, con 4.840 millones de euros de PIB.
Froiz y San José se mantienen como las que más facturan
El informe Ardán de la Zona Franca de Vigo, en su análisis del sector empresarial de la comarca de Pontevedra, informa de que las treinta empresas con mayor facturación (con los datos de 2023, que son los últimos que analiza) suman unos ingresos de explotación de casi 4.000 millones de euros. Entre ellas, dan empleo, asimismo, a más de 13.000 personas, aunque principalmente dos de ellas acaparan casi el 67% de estos trabajadores y una de ellas hasta el 45%.
Se trata de Distribuciones Froiz, la cadena de supermercados con sede en Poio, con una facturación de 951 millones de euros y de la constructora San José, líder en ingresos al facturar en 2023 un total de 1.052 millones de euros.
En términos de empleo, la compañía fundada en 1968 por Magín Froiz daba trabajo hace tres años a un total de 5.888 personas, incluida la filial Froiz Frutas y Verduras. Por su parte, San José, con sede en Pontevedra, le sigue con 2.823 empleos.
En el sector de la alimentación se han analizado para este informe Ardán 17 empresas del área de influencia de Pontevedra, mientras que en el de la construcción otras 98.
El Puerto de Marín
No hay que olvidar el peso del Puerto de Marín en la comarca pontevedresa. Los empleos directos generados por las actividades portuarias más los indirectos, ligados a los suministradores de bienes y servicios de estas actividades, se cifrarían en unos 8.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
