La industria, con un 56%, crece diez puntos más que los servicios en la comarca en una década

La industria es el sector que más ha crecido en la última década en la comarca de Pontevedra, con un 56% más, mientras que los servicios, que siguen siendo el sector con más peso, experimentaron un incremento diez puntos menor, pero con un también importante 45%.

Son los últimos datos referidos al Producto Interior Bruto de las diferentes áreas de influencia gallegas publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que se centra en las cifras del año 2023, el último analizado en este caso.

Según este informe oficial, en el caso de la comarca pontevedresa el PIB total fue en 2023 de casi 3.341 millones de euros, un 42% más que diez años antes, cuando había sido de 2.352 millones.

Las cantidades aportadas por cada uno de los sectores fue muy diferente, y de hecho entre unos y otros hay importantes brechas.

De este modo, el sector servicios sigue siendo el que más valor monetario aporta a la economía comarcal, con 2.402 millones de euros. Esto supone 749 millones más que una década antes y, en términos absolutos, el mayor crecimiento. Pero no así en lo que se refiere al carácter porcentual de la subida, ya que es del 45%.

En este último aspecto le supera la industria, con un 56% más, al pasar de 217 millones de euros a 339, es decir, 122 millones de euros más en diez años.

Desgranando los dos sectores por actividades concretas, destaca que, en el caso de la industria la que más se disparó fue la extractiva y el resto de industria manufacturera, con un 150% más que hace una década. Es decir, que se pasó de 60 millones de euros a 151.

Le sigue, muy de lejos, el 60% que creció la energía, el suministro de agua y la gestión de residuos en la comarca de Pontevedra, con 73 millones de euros en 2023 y diez años antes, 45 millones.

Por último, el apartado de industria agroalimentaria, madera, papel y muebles creció un 3,7%, ya que pasó a nivel comarcal de 11 millones de euros a 115 millones.

Peso del sector público

En cuanto al análisis del sector servicios, son las actividades de información, financieras, inmobiliarias y de servicios a empresas las que experimentan un mayor despegue, con más de un 55% más en diez años. La última cifra oficial habla de cerca de 729 millones de euros, frente a los 468 anteriores.

El segundo lugar es para la categoría de comercio, transporte y hostelería, con 634 millones de euros, o lo que es lo mismo, 207 más que hace un año (48% al alza).

En cualquier caso, hay que destacar el gran peso que tiene el funcionariado en el área de influencia de la capital de las Rías Baixas. Según el IGE, en la comarca supone 1.038 millones de euros del PIB, y han sido 281 más que hace una década, en porcentaje un 37% más.

En cuanto a la construcción y el sector primario, creció más este último, aunque sus cifras globales son las más bajas de la comarca. En 2023 aportó 32 millones de euros al PIB, al aumentar un 26% en diez años.

Por su parte, la construcción supuso 231 millones de euros, 15 más que una década atrás, lo que representa un incremento del 7%, el más bajo de todos los sectores analizados.

Grandes ciudades

Para entender mejor las cifras del PIB comarcal, no hay que obviar las del municipio de referencia, Pontevedra. Según el IGE, su Producto Interior Bruto fue de casi 2.469 millones de euros en el año analizado (2023), un 36% más.

La provincia pontevedresa rondó los 25.100 millones de euros de PIB, con Vigo a la cabeza, con 9.760 millones de euros, seguida de A Coruña, con 9.451 millones, y Santiago de Compostela, con 4.840 millones de euros de PIB.