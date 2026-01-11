Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Funeral por el padre Varela en Cerdedo-Cotobade

Un momento de la homilía en Carballedo. | FdV

El arzobispo de Santiago, Francisco Prieto Fernández, presidió en la parroquia de Carballedo el funeral por el sacerdote Varela, fallecido el pasado 23 de diciembre en Valladolid. La celebración contó con la asistencia del vicario de Pontevedra, Luis Seoane Ares; del párroco de Carballedo, Julio Cárdenas, y de otros religiosos del municipio. También estuvo el alcalde, Jorge Cubela, y varios concelleiros.

