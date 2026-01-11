Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025

El portavoz del PSOE de Marín, Manuel Pazos, intervino en pleno para advertir del «descontrol» que existente en las horas extras del personal del Concello, «tal y como recoge un informe de la Intervención Municipal», apuntan.

Durante su intervención, Pazos recordó que «la normativa establece un límite legal máximo de 80 horas extras anuales», un tope que «se supera ampliamente en la práctica totalidad de los servicios municipales», cuentan.

El socialista destacó un caso concreto. Un funcionario que «realizó 1.405 horas extras el año pasado, lo que supondría una media aproximada de 6,5 horas extras por cada día laborable», exclaman. Aseguran que «gana más en horas extras que por su trabajo ordinario».

Se trata de una cifra tan exagerada que «resulta prácticamente imposible de creer», enuncian. Supone que después de hacer una jornada ordinaria de 7,5 horas cada día, le añada todos los días 6,5 horas a mayores en concepto de horas extras.

Para los socialistas resulta «difícilmente creíble» que un trabajador haga «una media de 14 horas diarias» y por este motivo solicitarán información al gobierno para aclarar la situación.

Desde el PSOE de Marín se calificó esta situación de «escandalosa e imposible de comprender». Por ello, reprochó a María Ramallo «los años de continuos desfases y abusos» y reclamaron que «ponga coto de inmediato» a esta práctica, por ejemplo «cubriendo de una vez las vacantes municipales existentes, modificando la relación de puestos de trabajo o acudiendo a la contratación de empresas de Marín cuando sea necesario», concluyen.