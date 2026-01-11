La Diputación invierte 1,5 millones de euros en instalaciones deportivas

La Diputación de Pontevedra anuncia el reparto de casi 1,5 millones de euros entre diferentes municipios de la comarca de Pontevedra que aspiran a mejorar sus instalaciones deportivas.

El ente provincial alude, concretamente, a localidades como Marín, Poio, Caldas de Reis, Vilaboa, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, Cuntis, Moraña, Barro, Portas, A Lama y Campo Lameiro.

Todas ellas se acogieron al III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado con 8 millones de euros e ideado por el gobierno de Luis López para favorecer a municipios pontevedreses de menos de 50.000 habitantes.

En el caso de los citados, puede decirse que esta nueva aportación permitirá al Concello de Marín disponer de 227.000 euros para impulsar una pista multideportiva en la avenida de Ourense, mientras que Poio podrá utilizar 184.500 para construir pistas de atletismo en el campo de fútbol municipal da Reiboa.

Lugar donde se ubica el antiguo matadero de Cuntis. / FdV

A tales cantidades se suman los 135.500 euros concedidos al Ayuntamiento de Caldas de Reis, en este caso para financiar el proyecto de ampliación del espacio deportivo de As Corticeiras, lo que supone una buena parte del total presupuestado, que asciende a 224.000.

Ya en Vilaboa, hay que hablar de 112.000 euros con los que financiar la puesta en marcha de una pista de pádel valorada en más de 213.000.

Puesto a destacar las inversiones a afrontar con este plan de apoyo municipal, el gobierno de López hace hincapié tanto en los 111.000 euros concedidos para acondicionar en Cerdedo-Cotobade el pabellón municipal de Tenorio –su presupuesto es de casi 867.000 euros–, como en la mejora del campo de fútbol municipal de Ponte Caldelas, que recibe 110.000.

Otro proyecto destacado es el de conversión del antiguo matadero de Cuntis en un gimnasio, para lo cual logra 103.000 euros.

Asimismo, a Moraña se conceden 101.000 euros para la tercera fase de las obras del campo de fútbol de Mirallos, valoradas en más de 230.000; y Barro recibe 98.000 para construir un «pump track».

Por último, A Lama obtiene 91.000 para mejoras en el polideportivo, a Campo Lameiro se entregan 86.000 para contribuir a financiar las obras de mejora da eficiencia energética de su pabellón –cuesta 208.000– y para el Concello de Portas se reservan 92.500 euros de las arcas provinciales, destinados a reformas y nuevos aseos en su campo de fútbol.