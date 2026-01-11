Curso de poda e injerto de frutales en Marín
La asociación cultural-gastronómica «Aldea de Cunqueiro» de Marín organiza el curso «Poda e injerto de árboles frutales», en el que se mostrarán las diferentes técnicas en esta práctica. Se desarrollará entre los días 20 y 31 de enero y del 3 al 5 de febrero en horario de 20.45 a 22.30 horas. Es imprescindible inscribirse en el 626467967.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- Los Premios Feroz reivindican la figura de la mujer en el audiovisual gallego