Curso de poda e injerto de frutales en Marín

La asociación cultural-gastronómica «Aldea de Cunqueiro» de Marín organiza el curso «Poda e injerto de árboles frutales», en el que se mostrarán las diferentes técnicas en esta práctica. Se desarrollará entre los días 20 y 31 de enero y del 3 al 5 de febrero en horario de 20.45 a 22.30 horas. Es imprescindible inscribirse en el 626467967.