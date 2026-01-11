Cuenta atrás para la gala de los Feroz

La programación de las actividades previas a los Feroz 2026 en Pontevedra está en su punto álgido este recién estrenado mes de enero, que culminará con la gran gala del próximo sábado 24.

Durante estos días visitan la Boa Vila los candidatos de algunas de las películas y series con más nominaciones a los premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), para acercar sus últimos trabajos al público de la ciudad.

Así, ayer fue el turno de Eva Libertad y Álvaro Cervantes, directora y protagonista de «Sorda», que estuvieron en el Teatro Principal para presentar esta historia que muestra la lucha y las dificultades que enfrentan las personas sordas. Esta ópera prima se alzó con el Premio del Público en el Festival Internacional de Berlín 2025 (Sección Panorama) y con la Biznaga de Oro a mejor película, los galardones para los mejores intérpretes (Garlo y Cervantes), el Premio del Público y el Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga. Además, cuenta con seis nominaciones a los Feroz 2026.

El teatro pontevedrés se volvió a llenar para la ocasión. | R.V.

Cine gallego y mujeres

Respecto a la programación paralela organizada por el Concello de Pontevedra, el viernes 16 una jornada intensiva reunirá a destacadas profesionales del sector, desde productoras y directoras hasta guionistas y responsables de festivales. La sesión comenzará a las 11.15 horas con la conferencia inaugural titulada «A situación das mulleres no cinema galego», a cargo de Nati Juncal, productora y delegada de CIMA en Galicia. A continuación, de desarrollarán tres mesas de diálogo temáticas.

Álvaro Morte, el "profesor" de La casa de Papel

Por último, el próximo viernes 23 de enero se celebrará la última cita de las actividades previas de los Feroz. Será con Álvaro Morte (el conocido "profesor" de "La casa de papel"), Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, que presentarán «Anatomía de un instante», que está nominada en cinco categorías. Tras ver sus dos primeros episodios, el protagonista y sus guionistas charlarán con el público pontevedrés que se acerque al Teatro Principal en la víspera de la gala (la proyección será a las 19.00 horas).

Culminan así cuatro meses de un amplia programación de proyecciones, encuentros y coloquios en la Boa Vila, que AICE y el Concello han organizado.