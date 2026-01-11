Conferencia sobre Castelao en el museo
El Club de Opinión Portocelo inicia la actividad del nuevo año con una conferencia-coloquio conmemorativa del 140 aniversario del nacimiento de Castelao. Será a las 20 horas del 29 de enero en el Museo Manuel Torres de Marín y la impartirá el exalcalde de Rianxo, Adolfo Muiños Sánchez, entendido en la figura del galleguista y artista.
