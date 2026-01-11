Cambio de pavimento en la Avenida de Marín

El Concello de Pontevedra informó de que desde Concellería de Servizos Urbanos Básicos, con Xaquín Moreda al frente, se ha intervenido en la Avenida de Marín, con trabajos de renovación del pavimento en las zonas verdes del paseo de los tilos, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Manuel del Palacio y la desembocadura del río de Os Gafos.

La intervención consiste en el relevo de las superficies de madera por adoquines de piedra en las áreas de paso obligado que conectan los edificios con la ría. Esta decisión técnica responde a la necesidad de solucionar los problemas derivados de las características físicas del entorno: se trata de un espacio muy sombrío y con altos niveles de humedad, factores que habían provocado un notable deterioro en las piezas de madera y, el más importante, las convertían en una superficie resbaladiza y peligrosa para quien camina por ellas. El nuevo material elegido ofrece una solución duradera al ser más poroso.

Moreda destaca la relevancia estratégica de esta obra, más allá de su dimensión física. "No estamos hablando solo de cambiar un suelo, sino de garantizar la accesibilidad y la seguridad en uno de los puntos de conexión más importantes de la ciudad con nuestro paseo marítimo", explica el edil.

Incide en la repercusión directa de estas actuaciones en la vida cotidiana dado que este es un espacio de paso para docenas de personas que cada día van a hacer deporte, pasear o simplemente desplazarse por el borde litoral. El concejal reafirma que el objetivo es que el vecindario pueda disfrutar de la ciudad "sin barreras y con total seguridad", convirtiendo el mantenimiento preventivo y correctivo en un eje central de la gestión municipal.