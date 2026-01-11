El BNG exige soluciones a los problemas de aparcamiento

El BNG de Marín reafirma su posición tras la confirmación del abandono definitivo del proyecto de aparcamiento subterráneo en el parque Eguren, promovido por el gobierno municipal del PP. Para ellos, esta decisión pone de manifiesto «la falta de planificación del ejecutivo local y deja sin resolver uno de los principales problemas del vecindario como es la escasez de aparcamiento en el centro urbano».

La portavoz nacionalista, Lucía Santos, exige al gobierno que trabaje en la búsqueda de soluciones reales y que abandone su actitud «prepotente», teniendo en cuenta las propuestas presentadas por el BNG. Recuerda que desde 2022 la formación advirtió de «la inviabilidad del proyecto por la ausencia de estudios técnicos, económicos y de interés empresarial rigurosos», advertencias reiteradas durante 2024 y 2025 mediante análisis que «confirmaban un fracaso anunciado», apuntan.

Según el BNG, pese a contar con «información suficiente», el gobierno local mantuvo su apuesta inicial «sin abrir debate ni explorar alternativas», lo que supuso «una pérdida de tiempo y de recursos públicos». Frente a este «inmovilismo», el BNG presentó propuestas viables como aparcamientos en altura, la habilitación de espacios provisionales, la mejora del transporte municipal y la creación de una Mesa de Movilidad con participación ciudadana y técnica.