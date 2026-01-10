El Principal reflexiona sobre el papel silenciado de las mujeres en el cine

El Teatro Principal acogió durante la noche de ayer el ciclo «Unha cuestión de perspectiva: as mulleres no audiovisual galego», una propuesta cultural impulsada por el Concello como antesala a la celebración de los Premios Feroz. El programa, coordinado por la gestora cultural Paula Cabaleiro, propuso diferentes reflexiones sobre la igualdad y los derechos culturales a través del cine, el diálogo y la creación artística.

La concelleira Anabel Gulías presenta el acto en el Teatro Principal. | Rafa Vázquez

La jornada arrancó con la proyección del documental «Prefiro condenarme», dirigido por Margarita Ledo, que introdujo al Principal en una sesión marcada por la emoción y el debate. La película reconstruye la historia real de Sagrario Ribela Fra, una mariscadora de la ría de Ferrol juzgada por adulterio en 1972, en plena dictadura franquista.

Tras la proyección se celebró un coloquio moderado por Cabaleiro, en el que participaron la propia directora y una de las actrices protagonistas del filme, Mónica Camaño. El diálogo permitió profundizar tanto en el proceso creativo del documental como en la vigencia de los temas que plantea, conectando el relato histórico con debates actuales sobre memoria, justicia y derechos de las mujeres.

La iniciativa tuvo como objetivo poner en valor el cine gallego desde una mirada feminista, analizando cómo cambian los relatos, los personajes y las formas de narrar cuando la autoría es femenina. En ese sentido, el ciclo se planteó como un espacio de reflexión colectiva más allá de las proyecciones con el encuentro entre los profesionales y público.

La programación continuará el próximo viernes con una jornada intensiva que reunirá a destacadas profesionales del sector audiovisual gallego, desde productoras y directoras hasta guionistas y responsables de festivales.

Otra proyección para hoy

El principal se prepara para recibir esta tarde una nueva proyección. Será el turno de «Sorda», que, como ayer, contará con el posterior coloquio con Eva Libertad y Álvaro Cervantes, directora e uno de los actores protagonistas de la película, que cuenta la historia de una madre sorda que durante el embarazo, ve como sus miedos sobre la maternidad se acentúan.