Presión de la gripe en el hospital Montecelo: «La situación está siendo muy complicada»

La incidencia de los virus respiratorios, especialmente el de la gripe, ha disparado la demanda en el Hospital Montecelo de Pontevedra de tal modo que la dirección del área sanitaria, encabezada por el gerente José Flores, se ha reunido con servicios como los de Cirugía para aplazar intervenciones durante al menos varias semanas.

El propio Flores explicó ayer que la situación es de una «alta presión en los hospitales del área sanitaria», sobre todo en los de Pontevedra, tanto en el Provincial, a nivel de Pediatría, como sobre todo en el hospital de urgencias de adultos, el Montecelo.

«Tenemos unos pocos menos pacientes que ayer pendientes de cama, en este caso son sobre 30 pacientes, un poco menos», explicó respecto a la situación de este viernes por la mañana.

«El personal del hospital, incluidos, por supuesto, Urgencias, son los que reciben el impacto mayor, pero también en las plantas se hizo un trabajo ingente a nivel de poder habilitar todas aquellas altas de pacientes que estaban en condiciones de ir a su domicilio para dejar sitio para que otros pacientes pudiesen subir a planta», indicó.

Aún así, la situación sigue siendo «muy complicada», ya que sigue habiendo «mucha presión sobre los servicios»

Debido a ello, se habilitaron áreas para pacientes en situación de preingreso, es decir, aquellos que no tienen todavía la cama asignada en la planta definitiva.

Asimismo, informó de que se «sigue expandiendo el hospital y que están todas las plantas. tanto del Provincial como de Montecelo, abiertas, con el cien por cien de la disponibilidad de camas».

«Ya ayer se reprogramaron cirugías, hoy hicimos de nuevo una reunión con los responsables quirúrgicos y también se reprogramaron cirugías el día de hoy y también se reprogramarán para la semana que viene. La expectativas es de que esto se va a mantener durante por lo menos unos cuantos días, pero bueno, seguimos trabajando a destajo para conseguir que todos aquellos pacientes que se acerquen y que necesitan ser asistencia puedan ser atendidos», resumió José Flores.

Acudir a los PAC

Para garantizar un mejor servicio, desde la gerencia del área sanitaria se recuerda que aquellos pacientes con patologías menores que no necesitan acudir a Urgencias de los hospitales, que no lo hagan. Es un consejo que se da durante todo el año, pero «estos días más, para dejar el espacio libre para aquellos enfermos que realmente lo necesitan y que necesitan finalmente ser ingresados», en palabras del gerente José Flores.

Para estos pacientes los servicios adecuados serían las Urgencias de Atención Primaria (PAC), no la hospitalaria.