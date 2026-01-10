Presión de la gripe en el hospital Montecelo: «La situación está siendo muy complicada»
La dirección del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés decide reprogramar intervenciones quirúrgicas durante varias semanas
La peor parte se la lleva, como es habitual, el servicio de Urgencias hospitalarias
La incidencia de los virus respiratorios, especialmente el de la gripe, ha disparado la demanda en el Hospital Montecelo de Pontevedra de tal modo que la dirección del área sanitaria, encabezada por el gerente José Flores, se ha reunido con servicios como los de Cirugía para aplazar intervenciones durante al menos varias semanas.
El propio Flores explicó ayer que la situación es de una «alta presión en los hospitales del área sanitaria», sobre todo en los de Pontevedra, tanto en el Provincial, a nivel de Pediatría, como sobre todo en el hospital de urgencias de adultos, el Montecelo.
«Tenemos unos pocos menos pacientes que ayer pendientes de cama, en este caso son sobre 30 pacientes, un poco menos», explicó respecto a la situación de este viernes por la mañana.
«El personal del hospital, incluidos, por supuesto, Urgencias, son los que reciben el impacto mayor, pero también en las plantas se hizo un trabajo ingente a nivel de poder habilitar todas aquellas altas de pacientes que estaban en condiciones de ir a su domicilio para dejar sitio para que otros pacientes pudiesen subir a planta», indicó.
Aún así, la situación sigue siendo «muy complicada», ya que sigue habiendo «mucha presión sobre los servicios»
Debido a ello, se habilitaron áreas para pacientes en situación de preingreso, es decir, aquellos que no tienen todavía la cama asignada en la planta definitiva.
Asimismo, informó de que se «sigue expandiendo el hospital y que están todas las plantas. tanto del Provincial como de Montecelo, abiertas, con el cien por cien de la disponibilidad de camas».
«Ya ayer se reprogramaron cirugías, hoy hicimos de nuevo una reunión con los responsables quirúrgicos y también se reprogramaron cirugías el día de hoy y también se reprogramarán para la semana que viene. La expectativas es de que esto se va a mantener durante por lo menos unos cuantos días, pero bueno, seguimos trabajando a destajo para conseguir que todos aquellos pacientes que se acerquen y que necesitan ser asistencia puedan ser atendidos», resumió José Flores.
Acudir a los PAC
Para garantizar un mejor servicio, desde la gerencia del área sanitaria se recuerda que aquellos pacientes con patologías menores que no necesitan acudir a Urgencias de los hospitales, que no lo hagan. Es un consejo que se da durante todo el año, pero «estos días más, para dejar el espacio libre para aquellos enfermos que realmente lo necesitan y que necesitan finalmente ser ingresados», en palabras del gerente José Flores.
Para estos pacientes los servicios adecuados serían las Urgencias de Atención Primaria (PAC), no la hospitalaria.
Seis veces más casos que el invierno pasado
Desde el pasado mes de septiembre hasta la actualidad, han ingresado cerca de 400 personas por o con gripe en los hospitales de Pontevedra. Son seis veces más que a estas alturas el año pasado, cuando habían sido 57. Están cocirculando dos subtipos, el A(H1N1) y el A(H3N2).
«En nuestra área, la incidencia del primero de ellos está en descenso, pero la del segundo aún está creciendo, aunque levemente. Así, no podemos descartar una temporada con dos picos, uno, el que acabamos de pasar, a expensas sobre todo del subtipo A(H1N1) y otro, más adelante, en el que el mayoritario sea el A(H3N2), si es que mantiene o incrementa su actual crecimiento», explica el jefe del servicio de Medicina Preventiva, Javier Paz Esquete.
Por su parte, el COVID está teniendo mínima incidencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- Un policía le salva la vida a un detenido que había agredido previamente a varios agentes
- Vuelven los bonos para aparcar con descuento en Pontevedra
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- Baile para liberarse hasta con bastón
- La Lotería del Niño llena de ilusión las administraciones pontevedresas