El PP urge sustituir el actual modelo de Coche de Punto

Rafa Domínguez pide que se haga efectivo un transporte público «real» para el rural

A.L.

Pontevedra

El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, apuesta por sustituir el Coche de Punto por un servicio de transporte público «real y efectivo» que conecte los barrios y las parroquias con el centro urbano.

Tacha de «fracaso» el modelo de transporte a demanda que impulsó el Gobierno local: «Después de diez años de estudios para su implantación y más de 342.000 euros invertidos en una aplicación informática que apenas tiene usuarios».

«Lores y el BNG se han gastado el dinero de todos los pontevedreses en poner en marcha un servicio de taxis subvencionado que realizó una media de 6,48 viajes al día desde su puesta en funcionamiento a mediados de febrero», se lamenta.

Por ello, urge que se amplíe su horario y que se aporten soluciones al transporte.

