Este Pontevedra no tiene techo y arrasa (0-3) al Avilés

El Pontevedra visitó el estadio Román Suárez Puerta para enfrentar al Avilés. El duelo enfrentaba a dos recién ascendidos que están realizando una temporada para el recuerdo. Desde los banquillos, se vieron las caras dos de las pizarras más efectivas de la categoría: Dani Vidal contra Rubén Domínguez. Tras el pitido de Daniel Miranda, colegiado del encuentro, los locales comenzaron mandando sobre el verde con el control de la pelota.

Poco a poco, los granates fueron ganando protagonismo en el partido. La primera de la tarde la tuvo el Pontevedra a balón parado. Tras un saque de esquina, Vidorreta remató completamente solo, pero su testarazo fue bloqueado. Apenas unos minutos después, Tiago celebraba el 0-1 en Avilés. Sin embargo, Miranda anuló el tanto por fuera de juego de Eimil en el inicio de la jugada. Pese a las protestas de los lerezanos, el colegiado mantuvo su decisión.

Los locales no se hicieron pequeños ante el ímpetu del Pontevedra. Tras las ocasiones visitantes, Álvaro Santamaría cazó un centro lateral a las mil maravillas, pero la madera le negó el gol. Quién sabe si por suerte, justicia divina o, simplemente, por su gran momento de forma, los granates se pusieron por delante tras una jugada de carambola. Resende la puso, Babin la despejó, pero el central de Martinica envió el balón contra el cuerpo de Cuesta, y el balón se terminó colando en la portería de Álvaro Fernández.

Tras el tanto, los asturianos se lanzaron con todo sobre la portería de Marqueta para buscar el empate antes del descanso. No obstante, los lerezanos sobrevivieron la recta final de la primera mitad y supieron mantener su ventaja en la primera mitad. Después de varias interrupciones y un par de tarjetas amarillas (Ribeiro y Cuesta), los 22 futbolistas se fueron camino de los vestuarios con los de Rubén Domínguez por delante en el electrónico.

Los segundos 45 minutos arrancaron con la misma tónica de la primera mitad. Tras encadenar varias ocasiones desde los dos bandos, el Pontevedra golpeó con puño de hierro en Asturias. Después de un zurriagazo lejano de Joao Resende, el guardameta local dejó un rechace muerto en el área pequeña y, entrando desde segunda línea, el lateral, hoy extremo, Víctor Eimil, se tiró con todo para hacer el segundo de la tarde para los granates.

Y los de Rubén Domínguez no levantaron el pie del acelerador. En una nueva internada de Víctor Eimil por la banda derecha, el villalbés le regaló una asistencia de categoría al delantero cesureño Alex Comparada que, solo en el área pequeña, definió con mucha categoría ante Álvaro Fernández para firmar el 0-3 en el Román Suárez Puerta. Los pontevedreses confirmaban su espectacular momento de forma sentenciando el choque antes de la hora de partido.

En el tramo final de la contienda, Álvaro Pérez se estrenó con la elástica granate sustituyendo a un mermado Miki Bosch, que dejó el verde con molestias musculares. Tras una larga revisión del colegiado extremeño, el Avilés tuvo la oportunidad de recortar distancias desde los once metros después de un penalti de Miguel Cuesta sobre El Arbaoui, que le costó la segunda amarilla y posterior expulsión. Marqueta detuvo la pena máxima a Santamaría, pero, una vez más, el colegiado fue a revisar una posible posición adelantada del exportero del Ourense.

Finalmente, Daniel Miranda reafirmó su decisión inicial y el Pontevedra mantuvo su portería a cero. Con todo, llegó el ansiado pitido final. Los de Rubén Domínguez sumaron su quinto triunfo consecutivo y terminarán la primera vuelta de la Primera Federación en el tercer puesto. Son ya 33 puntos, logrando quince de los últimos quince, lo que presenta a los lerezanos como uno de los claros candidatos a pelear por el ascenso a Segunda División.