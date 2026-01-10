Poio estrena su parque a bordo de la «Santa María»

Música, gran ambiente y muchas ganas de disfrutar marcaron la inauguración del nuevo parque infantil de Ánkar, un espacio completamente renovado y con un diseño centrado en la figura de Cristóbal Colón. La apertura de esta zona de juegos esta llamada a «convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias, no solo de Poio, sino también de otros concellos del entorno», apuntan.

El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Luis López, el alcalde de Poio, Ángel Moldes y otras personalidades. Sin embargo, los auténticos protagonistas fueron los niños, que pudieron disfrutar de los nuevos juegos, hinchables, chocolate y de la animación de Javi Solla, caracterizado como Cristóbal Colón.

La actuación supuso una inversión total de 161.638,66 euros y permitió la renovación integral del área infantil. El parque presenta una temática colombina, en coherencia con la cercanía de la Casa Museo de Colón y con la vinculación del navegante con Poio. Además, se amplió la capacidad del espacio, se mejoró la accesibilidad y se reforzó su carácter inclusivo.

El elemento central es una réplica de la «Santa María». Esta estructura ofrece diferentes zonas de juego a distintas alturas, con toboganes, paneles para trepar, áreas de escalada y otros juegos que fomentan la creatividad.

El área, de unos 300 metros cuadrados, se completa con una segunda embarcación más pequeña, adaptada para menores de seis años, columpios y juegos giratorios de temática marina.

Durante su intervención, Moldes destacó que Poio es «un municipio joven, con cerca de 3.000 menores de 14 años», una realidad que impulsa políticas centradas en las familias. Recordó medidas como la bajada de impuestos, la puesta en marcha de la unidad de atención temprana o la mejora de los servicios de conciliación. Asimismo, subrayó su compromiso con la renovación de parques en todas las parroquias, «apostando por espacios seguros, inclusivos y convertidos en auténticas aventuras para la infancia», concluyó.