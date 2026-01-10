El Poio continúa de dulce y vence (2-0) al Castro

Tras despedir el año con la peor racha del curso, encadenando cuatro partidos sin ganar, Poio Pescamar ha inaugurado el casillero de 2026 por todo lo alto. Las dos victorias a domicilio ante Burela y Ourense han vuelto a meter de lleno a las de Luis López-Tulla en la zona noble de la tabla.

Su estreno en A Seca este año se dio ante el Castro Bloques Cando. El derbi gallego, que abría la jornada 14, arrancó como se esperaba: un duelo muy compacto. Antes de llegar al ecuador de la primera mitad, el respeto entre las dos escuadras hizo que apenas se vieran oportunidades sobre el parqué pontevedrés.

Las que se dieron del bando visitante se vieron frustradas por una actuación excepcional de Elena González, que con una doble parada confirmó su gran momento de forma tras el regreso del Mundial. La mejor de las locales fue, sin duda, Chuli.

La pívot de Poio se hizo fuerte en repetidas ocasiones, lanzando a sus compañeras de espaldas y acabando alguna jugada, pero el primero de la mañana se resistía. En el mejor momento de las lucenses, las de López-Tulla sacaron a relucir su rasgo más característico: la competitividad.

Tras varias ocasiones consecutivas de Castro, Carolina Pedreira se sacó un zurdazo desde quince metros que hizo explotar A Seca con uno de los goles del año. La portuguesa, recientemente reconocida como la mejor joven del mundo, demostró el porqué del galardón adelantando a las suyas antes del descanso.

En el segundo tiempo, la tónica de la contienda continuó siendo la misma. Ambos equipos movían el balón de lado a lado con posesiones largas, pero Poio consiguió dormir el partido y reducir al mínimo las ocasiones del Castro Bloques Cando.

Y de nuevo, al igual que en el primer tiempo, después de dos palos de las luceneses, Débora cazó el rechace de Caridad García para aumentar la ventaja a dos tantos. En la recta final, Delgado optó por el juego de cinco, pero no le salió del todo bien. Tras una pérdida en ataque, Antía Pérez detuvo con la mano un disparo rival, lo que le costó la expulsión.

La sanción condicionó totalmente el arreón final de Castro, que fue incapaz de perforar la portería de Elena González pese a su ímpetu ofensivo. Así, Poio logró su tercer triunfo consecutivo para asentarse en la zona de play-off por el título con 28 puntos.