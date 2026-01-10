La plantilla de Sanxenxo se refuerza con diez operarios
Suman tres para obras, cuatro para limpieza viaria y tres para jardines y espacios públicos
H.D.
El Concello de Sanxenxo adelanta el refuerzo de personal en obras, jardines y limpieza viaria. Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, con Yago Torres al frente, incorporará en los próximos días diez operarios: tres para obras, cuatro para limpieza viaria y tres para jardines y espacios públicos, hasta llegar a la veintena de efectivos en total.
Habrá brigadas de hasta tres trabajadores para las siete parroquias, dedicadas a pequeñas obras, acondicionamiento de caminos, jardines y limpieza. El Concello prevé sumar en abril otra decena de operarios para la campaña estival, además de los del Plan +Provincia.
También han adquirido una hidrolimpiadora autónoma de casi 14.000 euros con depósito de 400 litros, útil para limpiar plazas y espacios públicos, eliminar grafitis o musgo y actuar donde no haya tomas de agua o electricidad.
