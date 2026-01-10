Un nuevo dique de abrigo y 16 plazas más de amarre en San Adrián de Cobres

Más de dos décadas de demanda se han visto cumplidas con la ampliación del puerto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa. La instalación portuaria cuenta con 16 plazas de amarre nuevas y un dique de abrigo. Se trata de una vieja petición de los bateeiros de la ría de Vigo, que buscaban resguardo en esta zona ante las inclemencias climáticas, especialmente los de Moaña. Ante la falta de amarres, las embarcaciones terminaban colisionando entre ellas. Ahora este problema debería quedar resuelto.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso ayer en valor la ampliación del puerto como ejemplo del compromiso del Gobierno gallego con el sector del mar. Rueda, acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde de Vilaboa, César Poza realizó una visita a la instalación, en la que comprobó el resultado de los trabajos, en los que se invirtieron un total de 1,8 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

En su intervención, subrayó la necesidad de que «seguir disponiendo de esos recursos europeos para poder seguir mejorando una parte muy importante de la economía de Galicia».

Por eso, hizo hincapié en que «tenemos que seguir trabajando conjuntamente el Ministerio y la Xunta de Galicia para transmitir que, entendiendo que ahora en el nuevo período económico en Europa hay otras necesidades, hay algunas que tienen que permanecer», incidiendo en que el sector primario «es una de las que no puede estar en discusión».

El propietario del «Vidal Calvar» junto a Alfonso Rueda. | FdV

Gracias a esta ampliación, se crearon 16 plazas de amarre y un nuevo dique de abrigo, lo que, según el presidente, permitirá trabajar «con muchísima más seguridad». De esta forma, se da servicio al total de la flota con base en esta instalación, además de que beneficia al conjunto de la ría de Vigo, ya que dará refugio a la flota mejillonera de Domaio durante los episodios climatológicos adversos.

De hecho, durante la visita del presidente de la Xunta el propietario del barco buque «Vidal Calvar» se dirigió a él para comentarle que llevaba veinte años dedicado a pedir este punto de abrigo y le agradeció que por fin se realizase.

Asimismo, Rueda precisó que el Gobierno gallego trabaja también en la futura ampliación del puerto, actualmente en fase de tramitación ambiental. «Esta apuesta se inscribe en el compromiso general de la Xunta por mejorar las instalaciones portuarias de toda Galicia, a las que se destinarán 35 millones de euros en 2026», dijo.