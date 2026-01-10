Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU aborda otro petroleroFinanciación autonómicaCierre Hotel BahíaFeijóo y la DanaSorteo Viviendas MosAimen
instagramlinkedin

Los médicos del área sanitaria, convocados a la huelga de los días 14 y 15

El paro, convocado por Simega, se refiere a demandas al gobierno central y a la Xunta

A.L.

Pontevedra

Los médicos del área sanitaria están llamados a participar en la huelga de dos días que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de enero, convocados por el Sindicato de Médicos de Galicia (Simega).

E l llamamiento es a todos los médicos, facultativos y MIR que trabajan en el Sergas, para secundar las dos jornadas de paro convocadas en defensa de un Estatuto Propio que contemple las particularidades de este colectivo profesional, y por la recuperación de la calidad asistencial.

Simega insta a estos profesionales sanitarios a alzar la voz contra un anteproyecto de Estatuto Marco, «que mantiene unos agravios intolerables respecto a otros colectivos sanitarios, y sigue sin contemplar una clasificación profesional y un modelo retributivo que reconozca la singularidad del trabajo médico y su responsabilidad».

El Sindicato de Médicos de Galicia solicita a la Consellería de Sanidade que defienda un Estatuto Propio para médicos y facultativos en todos los foros y en otras instancias administrativas como puede ser el Ministerio de Sanidad.

Además, la central sindical reclama a la Consellería de Sanidade el desarrollo integral del nuevo modelo de Atención Primaria cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25/11/2025, compromisos de la Xunta que llevaron a la desconvocatoria de la huelga.

Entre esos se acuerdos se encontraba, entre otras cuestiones, la voluntariedad para hacer guardias de manera incentivada incluidas las de los sábados por la mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents