Los médicos del área sanitaria, convocados a la huelga de los días 14 y 15

Los médicos del área sanitaria están llamados a participar en la huelga de dos días que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de enero, convocados por el Sindicato de Médicos de Galicia (Simega).

E l llamamiento es a todos los médicos, facultativos y MIR que trabajan en el Sergas, para secundar las dos jornadas de paro convocadas en defensa de un Estatuto Propio que contemple las particularidades de este colectivo profesional, y por la recuperación de la calidad asistencial.

Simega insta a estos profesionales sanitarios a alzar la voz contra un anteproyecto de Estatuto Marco, «que mantiene unos agravios intolerables respecto a otros colectivos sanitarios, y sigue sin contemplar una clasificación profesional y un modelo retributivo que reconozca la singularidad del trabajo médico y su responsabilidad».

El Sindicato de Médicos de Galicia solicita a la Consellería de Sanidade que defienda un Estatuto Propio para médicos y facultativos en todos los foros y en otras instancias administrativas como puede ser el Ministerio de Sanidad.

Además, la central sindical reclama a la Consellería de Sanidade el desarrollo integral del nuevo modelo de Atención Primaria cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25/11/2025, compromisos de la Xunta que llevaron a la desconvocatoria de la huelga.

Entre esos se acuerdos se encontraba, entre otras cuestiones, la voluntariedad para hacer guardias de manera incentivada incluidas las de los sábados por la mañana.