Luz verde, con condiciones, a la planta de residuos del parque empresarial Nantes

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a un proyecto para la gestión de residuos en el parque empresarial de Nantes, en Sanxenxo. Así lo recoge el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuya resolución se publica este martes en el DOG. El dictamen concluye que «no se prevén efectos adversos significativos derivados de la iniciativa siempre que se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en el resto de la documentación analizada y en la propia resolución autonómica».

El informe se elaboró en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a información pública y a la consulta de un total de diez entidades interesadas. Como resultado de este proceso, los organismos realizaron sus valoraciones e incorporaron una serie de condicionantes que se suman a los ya incluidos en el programa.

Las evaluaciones concluyen que el proyecto «no tendrá impactos significativos en los distintos ámbitos analizados» y que su puesta en marcha sería viable «siempre que se respeten las condiciones establecidas en los informes sectoriales». Estas condiciones se refieren, entre otros, a la protección de la atmósfera, de la población y la salud, del suelo y de las aguas, a la correcta gestión de residuos y a la preservación del patrimonio natural.

La emisión del informe no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones o licencias que resulten legalmente exigibles para el desarrollo del proyecto. La resolución ha sido remitida al órgano sustantivo y se le da publicidad también a través de la web de la Consellería.

El proyecto, promovido por Gómez Uhía Inversiones, S.L., contempla la construcción de una planta de gestión de residuos en una parcela del parque, con una superficie superior a los 750 metros cuadrados. En estas instalaciones se prevé el almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, incluidos residuos de aparatos eléctricos y otros.