Granito a granito, 20.000 euros para el cáncer infantil

En Portonovo, la solidaridad no se mide por un gran evento anual, sino por la suma de repetidas acciones a lo largo de todo el año. La asociación cultural San Cristóbal acaba de alcanzar los 20.000 euros de recaudación destinados a entidades que apoyan a niños con cáncer. A pesar de que su fundación fue hace casi tes décadas, «este monto se ha juntado en los últimos cuatro años y pico», explica su presidente, Carlos Conde.

Su fórmula es sencilla, un goteo constante. «Esto consiste en ir granito a granito porque lo necesitan todo el año», resume Conde.

El trabajo se reparte en campañas de venta en la calle, y colaboraciones ligadas a citas populares, la última, durante las Navidades en Vigo. En algunas iniciativas la aportación es total y en otras se fija una parte por cada venta.

La asociación cubre los desplazamientos y comidas de los voluntarios porque, admite, si no se cuida ese detalle «a la gente le cuesta más, es normal». El equipo es reducido, pero constante. «Entre asociados y voluntarios solemos ser entre 20 y 22», con perfiles de todas las edades.

Hay padres que implican a sus hijos, ya que «ellos también les ayudan con las de sus excursiones». También cuentan con una colaboradora que, con 82 años, sigue echando una mano desde Santiago. Así sostienen campañas que mueven entre 2.000 y 4.000 rifas y permiten repartir la ayuda entre varias entidades, alternando los destinatarios.

«Viví el cáncer de cerca»

Detrás de la constancia hay también una historia personal. Carlos Conde recuerda que su hermano pasó «cuatro años muy malos» y que una de las fundaciones a las que hoy apoyan les ayudó entonces. «Está vivo, es lo importante», confiesa. Por eso, además de recaudar, mantienen gestos que buscan aliviar a los pacientes: «Un par de veces al año nos disfrazamos y vamos a los hospitales», cuentan, con regalos y visitas para «hacer un día diferente y romper su rutina».

Insisten en la transparencia, ya que «todo va con certificado», con convenios y acreditaciones de donación. Sin grandes focos y sin hacer mucho ruido, la asociación cultural San Cristóbal de Portonovo divulga un mensaje claro: «Si se quiere, se puede ayudar».