Emotiva despedida del líder vecinal Sabino Martínez
La iglesia de Santa María la Mayor de Pontevedra acogió ayer la despedida del histórico líder vecinal de San Roque Sabino Martínez Fontán, que falleció el jueves a los 95 años. Fundador en octubre de 1992 de la Asociación de Vecinos San Roque, la presidió hasta el año 2022, con el firme objetivo de la mejora del barrio. En el funeral celebrado ayer estuvieron presentes familiares, amigos y numerosos vecinos, así como conocidos rostros de diferentes sectores de la sociedad pontevedresa.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
- Un policía le salva la vida a un detenido que había agredido previamente a varios agentes
- Vuelven los bonos para aparcar con descuento en Pontevedra
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- Baile para liberarse hasta con bastón
- La Lotería del Niño llena de ilusión las administraciones pontevedresas