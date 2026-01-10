Emotiva despedida del líder vecinal Sabino Martínez

La iglesia de Santa María la Mayor de Pontevedra acogió ayer la despedida del histórico líder vecinal de San Roque Sabino Martínez Fontán, que falleció el jueves a los 95 años. Fundador en octubre de 1992 de la Asociación de Vecinos San Roque, la presidió hasta el año 2022, con el firme objetivo de la mejora del barrio. En el funeral celebrado ayer estuvieron presentes familiares, amigos y numerosos vecinos, así como conocidos rostros de diferentes sectores de la sociedad pontevedresa.