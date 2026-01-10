El arte infantil de Gaza se despide de Pontevedra

La Biblioteca Antonio Odriozola acogió el acto de clausura de la exposición «Heart of Gaza. O xenocidio contado a través da arte dxs nenxs de Gaza», una muestra que desde comienzos del mes pasado ocupó la entrada del edificio y que dejó una profunda huella en el público que la visitó.

La exposición reunió más de medio centenar de dibujos realizados por niños gazatíes entre 3 y 17 años, en los que plasman su mirada sobre la guerra, el miedo, la pérdida y también la esperanza. La iniciativa llegó de la mano de Pontevedra con Palestina y forma parte de un proyecto internacional.

HeART of Gaza nació en 2024, en pleno recrudecimiento de los bombardeos sobre ciudades, aldeas y campos de refugiados. Mientras caían las bombas comenzaron a recopilar los dibujos como una forma de dar voz a quienes no la tienen. «Algunos de los jóvenes autores cuyas obras se exponen han muerto posteriormente», cuentan sobre las víctimas de los ataques del ejército israelí.

Cada ilustración estuvo acompañada por un texto explicativo en árabe y gallego, una fotografía de su autor y un breve comentario en el que los propios niños explican qué querían representar, convirtiendo la exposición en un relato de su vida cotidiana.

El acto de clausura incluyó un recital de poesía palestina, así como una actuación musical a cargo de Antón Ke, con canciones dedicadas a Palestina. A lo largo de la velada se proyectaron vídeos y se intercalaron interpretaciones poético-musicales que reforzaron el tono de denuncia y memoria.

La jornada concluyó con un intercambio de reflexiones entre los asistentes sobre la necesidad de mantener y reforzar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino. Un cierre coherente con el espíritu de una exposición que convirtió el arte en testimonio directo.

Día del Usuario

En otra línea de cosas, la Biblioteca de Pontevedra festejará hoy el Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas, a las 10.30 horas, con una actividad de dinamización teatral, expresión corporal y juego, dirigido a niños de entre 4 y seis años.

A continuación, a las 12 horas, se llevará a cabo el nombramiento de los socios y socias de honra, a los que se le agasajará con un lote de libros.