Afundación trae 5 espectáculos teatrales este semestre

La nueva temporada de abonos de teatro del auditorio de la sede de Afundación en Pontevedra ofrecerá en el primer semestre del año un total de cinco espectáculos, programados siempre en noches de viernes. La propuesta reúne algunos de los montajes más aplaudidos en los escenarios españoles en los últimos meses y contará con la participación de destacados nombres de la escena teatral.

La campaña arranca el 27 de febrero con «Ictus, anatomía da derradeira leición do Dr. Castelao», la nueva producción de Chévere Teatro, una de las compañías gallegas con mayor prestigio. El montaje, dirigido por Xron y protagonizado por Miguel de Lira y Patricia de Lorenzo, toma como punto de partida el célebre cuadro «A derradeira lección do mestre» para reflexionar sobre la memoria, la emigración y el exilio.

El 13 de marzo llegará «La música», con Ana Duato y Darío Grandinetti bajo la dirección de Magüi Mira. La obra narra el reencuentro nocturno de una pareja separada que se reúne en un hotel para cerrar su divorcio, explorando sentimientos como el amor, el dolor y la pasión.

El 17 de abril, Imanol Arias y María Barranco protagonizan la comedia «Mejor no decirlo», sobre un matrimonio que decide comprobar qué ocurriría si dejara de callarse absolutamente nada. El 8 de mayo será el turno de «Querida Agatha Christie», escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, un encuentro ficticio entre la novelista británica y Benito Pérez Galdós.

La temporada se despedirá con «Inmaduros», una comedia protagonizada por Carlos Sobera y Ángel Pardo que aborda, con humor, la amistad y las relaciones sentimentales en la madurez.

Los abonos con precio reducido, que incluyen los cinco espectáculos, pueden adquirirse en Ataquilla.com hasta el 18 de enero. A partir de esa fecha se venderán entradas sueltas. La programación se integra además en el programa solidario «Cultura por alimentos», invitando al público a donar alimentos no perecederos en beneficio de familias en riesgo de exclusión.