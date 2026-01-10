Adina celebra por todo lo alto San Antonio el próximo fin de semana

La asociación cultural San Cristóbal de Portonovo también organizará las fiestas de San Antonio durante el próximo fin de semana. Para el 17 y 18 de enero, el centro cultural municipal contará con una carpa grande y totalmente cubierta como previsión del posible mal tiempo.

El sábado arrancarán las celebraciones con un pasacalles por las principales zonas de la parroquia a cargo del grupo de gaitas Os do Barro. Ya por la noche, las orquestas Gran Parada y Dúo Stylo dirigirán la gran verbena desde las 21.00 horas.

Para el domingo, la asociación cultural prepara una salva de bombas y un pasacalles con el grupo de Os Gatiños. A partir de las 12.00 horas, organizarán una misa solemne cantada por la coral Santa María de Adina de POrtonovo, seguida de una procesión acompañada, de nuevo, por el grupo Os Gatiños.

La jornada pondrá punto y final con la tradicional tirada de fuegos para despedir un fin de semana lleno de fiesta y celebración en la parroquia pontevedresa.