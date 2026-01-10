El actual PXOM seguirá vigente porque permite construir 20.000 viviendas nuevas en Pontevedra

El Concello de Pontevedra no se plantea, «porque no es prioritario», modificar su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Es más, considera que sería un error actualmente, ya que sigue vigente y permite que la ciudad siga creciendo a nivel urbanístico.

El concelleiro de esta área, Alberto Oubiña, dio cuenta ayer de los principales asuntos abordados en la última comisión municipal.

Entre las cuestiones figuró la petición del Partido Popular de iniciar la redacción de un nuevo PXOM, que salió adelante debido a que los votos en contra del BNG no fueron suficientes, puesto que el PSOE se abstuvo. De este modo, se abordará el asunto, casi con toda seguridad, en el próximo pleno municipal.

Para el gobierno local, no es ahora el momento de redactar un nuevo documento, ya que pondría en riesgo el «excepcional momento que está viviendo la construcción de vivienda en la ciudad».

El concejal de Urbanismo defendió que la elaboración de un nuevo plan no es prioritario y advirtió de que podría situar a la ciudad en un «limbo jurídico», paralizando proyectos en marcha.

Recordó que en la Boa Vila se están solicitando licencias para la construcción de más de 600 viviendas al año. «Un nuevo PXOM no implica una mayor edificabilidad, más bien, con la normativa actual, implica lo contrario», advirtió.

Añadió, además, que el actual gobierno local «no va a tragar con que se consolide el papel de Ence ocupando el espacio público en la ría de Pontevedra», asegurando que esta es una de las intenciones del PP, incluir los terrenos ocupados por la papelera como industriales en el futuro plan xeral.

Estudio de vivienda

Alberto Oubiña informó de que que el PXOM actual permite la construcción de hasta 8.000 viviendas en el núcleo urbano y alrededor de 12.000 en el rural, lo que suma un potencial de unas 20.000 viviendas.

En este sentido, recordó que la edificabilidad real quedará determinada por el estudio sobre el estado de la vivienda, actualmente en licitación.

«El PXOM de Pontevedra a día de hoy está vigente, porque nos permite construir y crecer. No es prioritario a día de hoy y además, seguro que provocarán la entrada en una especie de limbo», resumió el concelleiro de Urbanismo.

Sobre esta cuestión en concreto, aludió a que las inversiones privadas podrían paralizarse. «Se perjudicaría enormemente a zonas del concello como las parroquias, que reducirían su edificabilidad», dijo, y aludió al intento a principios del año 2000, cuando se echó abajo por ese motivo.

Es más, añadió que «este momento no es el más acertado, ya que las parroquias están ganando población a raíz de la pandemia (del COVID)».

Consultas destacables

Respecto a las consultas urbanísticas recibidas en el Concello de Pontevedra, destaca la realizada sobre un edificio de la calle César Boente, en la zona monumental, por el interés de transformar todo el inmueble en viviendas de uso turístico. Se trata del edificio en cuyos bajos estuvo durante años la conocida tienda «Barcia», anexo al Pazo de los Mariño de Lobeira.

Esta petición no ha podido ser aceptada, ya que el edificio tenía una licencia de uso de 1976 de tipo comercial, no de viviendas, tal y como explicó Alberto Oubiña.

En la actualidad solamente queda en pie la fachada. «Era un edificio de tres plantas con destino a locales comerciales, así que tendrían que solicitar el cambio de edificio terciario a residencia y, posteriormente, presentar un proyecto para establecerse como viviendas de uso turístico, o residenciales, en eso nosotros ya no nos metemos», manifestó el concelleiro.

Hay que recordar que tanto ese inmueble como el Pazo Mariño de Lobeira, en estado de ruina, llevan años deshabitados. El pazo está a la venta desde junio del año 2024.