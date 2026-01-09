Tres ofertas para la reforma del multiusos de Portonovo

Las empresas Citanias Obras y Servicios, Construcciones Castro Figueiro y Oreco Balgón— se han presentado a la licitación para ejecutar la reforma del Multiusos de Portonovo, impulsada por el Concello de Sanxenxo con un presupuesto de 1.257.621 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

El edificio, construido en 1989, cuenta con 903 metros cuadrados y presenta deficiencias de accesibilidad y aislamiento. No obstante, su céntrica ubicación y el buen estado de la estructura han llevado al gobierno local a apostar por su rehabilitación como sede de Servicios Sociales y para otros usos sociales y educativos.

La actuación dispone de una ayuda de 900.000 euros del Plan Provincia Extraordinaria de la Diputación de Pontevedra. La reforma prevé la redistribución de las plantas para mejorar la funcionalidad del inmueble y permitirá que la escalera y el ascensor lleguen al semisótano, que se convertirá en el acceso principal, con zona de recepción y un amplio espacio flexible para actividades municipales, exposiciones y actos de asociaciones.