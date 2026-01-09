Sigue el drama de la EEI Crespo Rivas: sin calefacción y con radiadores como «solución irreal»

La escuela de Educación Infantil Crespo Rivas de Pontevedra continúa sin calefacción en el inicio del año. Xacobe Rodríguez, secretario comarcal de la CIG-Ensino en Pontevedra, denuncia que la escuela lleva mucho tiempo acarreando estos problemas y que, pese a haberse realizado obras en el centro, «se ha entregado sin garantizar un servicio básico como la calefacción».

Según explica, el profesorado y el alumnado llevan ya «más de un mes sin calefacción», en un periodo de bajas temperaturas, lo que les obliga a llevar varias capas de ropa día tras día. «Muchos están tiritando», garantiza.

Ante la falta de respuesta, la comunidad educativa trasladó quejas y registró escritos. Rodríguez señala que, al no obtener solución, en diciembre presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo para poner en conocimiento las condiciones en las que se está desarrollando la actividad docente y las que está soportando el alumnado del centro.

«La Consellería de Educación se limita a echar balones fuera. Dicen que es culpa de la empresa y la empresa dice que es culpa de la Consellería», apunta, aunque recuerda que la titular del centro es la Xunta, y «es quien tiene que tomar cartas en el asunto y resolver el problema», sostiene. A su juicio, la medida provisional adoptada —instalar radiadores y una bomba de calor en los pasillos— «no es una solución real».

Rodríguez advierte de que la situación puede haberse agravado tras el parón navideño, con el centro cerrado durante semanas. «Antes de las vacaciones daban clase con 12 grados. Después de todo este frío no me quiero imaginar lo que se están encontrando», lamenta el secretario comarcal.

Describe escenas habituales de profesorado dando clase con abrigo y bufanda durante horas, mientras el alumnado acude con capas extra. El sindicalista explica que el conflicto «dejó de ser un contratiempo» cuando la Consellería «no respondió a los escritos registrados». Si el titular del centro no es capaz de solucionarlo, «tendrá que buscar alternativas como instalar equipos provisionales que funcionen o adoptar la medida que corresponda, pero no se puede normalizar dar clase con bufanda», concluye.