La romería de San Sebastián regresa con bailes, comidas y varios obradoiros

La asociación cultural Polavila ha organizado décadas después esta fiesta que defiende el orgullo y las tradiciones populares del folclore gallego de cara a la próxima semana

Los representantes de la asociación cultural Polavila presentan el certamen folclórico.

Los representantes de la asociación cultural Polavila presentan el certamen folclórico. / Rafa Vázquez

Hugo de Dios

Pontevedra

La recuperación de la romería de San Sebastián regresará a la ciudad de la mano de la asociación cultural Polavila, con el objetivo de «convertir Pontevedra en el epicentro del folclore» y transformar la segunda planta del Mercado en un torreiro.

Junto a Miguel Fraguas, Sagrario Pérez y Juan Carlos Iglesias, el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, presentó la programación que se desplegará durante toda la semana previa y culminará el próximo sábado.

La organización del certamen invita a todos los pontevedreses a asistir luciendo el traje tradicional «con orgullo». El programa arrancará con el pasacalles «Orgullo gaiteiro», un desfile que saldrá a las 12.00 horas desde la plaza de España para llegar una hora más tarde al Mercado. En este, participarán ocho formaciones, en su mayoría pontevedresas: Os Alegres de Pontevedra, Gaiteiros das Rías Baixas, As Piruchas, Fervellos do Pío, Os Lerenses, Polavila y la Asociación do Traxe Tradicional de Pontevedra, entre otras.

«Queremos devolver el folclorismo a las calles» y animar a que la gente salga «como se hacía antaño» , explicó Fraguas. En la plaza de Abastos habrá una sesión vermú a cargo de la charanga Polavila. En ese mismo espacio tendrá lugar el pregón, que pronunciará Maruxa dos Rosales, a la que la organización definió como «una figura clave del folclore gallego y memoria viva de la tradición».

La jornada continuará con música y baile durante toda la tarde. Entre las actuaciones anunciadas figuran Pandeireteiras de Fentos e Frouma, O Son das Corbaceiras y O Son do Peto. Además, se incorporará una «muestra de folclore» con Donaire, un destacado grupo llegado desde A Coruña, que realizará un recorrido por diferentes formas tradicionales.

También participarán As Pandeireteiras do Gorgullón, el grupo Celme con una exhibición de baile, el colectivo de pandeireteiros Os morenos peludos y el Comando Curuxás. El cierre de la celebración será una gran foliada.

La comida también será protagonista. Sagrario Pérez, presidente de la asociación, destacó el pan de millo con huevo, petote y filloas, «alimentos que llenaban nuestros bandullos y ayudan a reponer energías», recuerda. La cita se completará con puestos de lutería artesanía de todo tipo.

Las actividades relacionadas comenzarán el lunes en la Casa Azul y se extenderán hasta el jueves. Habrá empalletado y afinación de gaita gallega, obradoiros de traje popular, de canto tradicional, de percusión y, el último, de baile tradicional, ya en el Mercado. Las inscripciones y lista de espera se gestionan en romariadesansebastian@gmail.com.

Para Fraguas, la respuesta del público confirma el interés y el peso de Pontevedra en el folclore con muchas plazas ya cubiertas: «Tenemos que recuperar esa romería de San Sebastián que recordamos de niños, con la comida, el juego y, sobre todo, la música».

